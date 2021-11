WHO poukázala v správe na nárast počtu úmrtí v Nórsku aj na Slovensku

Počet obetí pandémie koronavírusu stúpol v Európe za posledný týždeň o päť percent.

LONDÝN. Počet obetí pandémie koronavírusu stúpol v Európe za posledný týždeň o päť percent, vyplýva z údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Európa je podľa nich jediným regiónom sveta, kde bol zaznamenaný nárast počtu úmrtí, napísala v stredu agentúra AP.

Zdravotnícka agentúra OSN v najnovšej týždennej správe uviedla, že počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 sa celosvetovo zvýšil o šesť percent, a to v dôsledku nárastov v Európe, Amerike i Ázii.

Úmrtia na COVID-19 podľa správy zostali za uplynulý týždeň na rovnakej úrovni alebo klesli vo všetkých regiónoch sveta okrem Európy – a celkovo ich hlásili 50.000. Z 3,3 milióna nových infekcií bolo 2,1 milióna potvrdených v Európe.

Ide o siedmy týždeň nárastu prípadov nákazy po sebe v európskom regióne WHO, do ktorého organizácia zaraďuje 61 krajín vrátane Ruska a stredoázijských štátov. Počty infekcií pritom v Afrike, na Blízkom východe a v juhovýchodnej Ázii od júla klesajú.

V rámci Európy evidujú najviac prípadov nákazy v Rusku, Nemecku a Británii, uviedla WHO. V správe poukázala tiež na nárast počtu úmrtí o 67 percent v Nórsku a o 38 percent na Slovensku.

Pokým v západnej Európe je proti covidu plne zaočkovaných približne 60 percent obyvateľov, vo východnej časti kontinentu je to len polovica z tohto počtu.

WHO predtým označila Európu za súčasné epicentrum pandémie a varovala, že ak štáty regiónu naliehavo neurobia v boji proti šíreniu nákazy viac, do januára by v regióne mohlo zomrieť ďalších 500-tisíc ľudí.