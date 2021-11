Katastrofálny východ, zaočkovaný západ. Aká je situácia v Európe?

BRATISLAVA. Zahraničné médiá píšu o európskej epidémii. Len za minulý týždeň zaznamenali európske štáty viac ako dva milióny nových prípadov koronavírusu. Na situáciu má vplyv nielen infekčnejší delta variant, ale aj miera zaočkovanosti.

Kým niektoré krajiny síce zažívajú nárast očkovaných, v nemocniciach krízu necítia. Naopak, na Ukrajine pribúdajú denne stovky obetí, štát chce preto očkovanie zatraktívniť aj vyplácaním hotovosti.

Pozrite si prehľad opatrení vo vybraných európskych štátoch.

1. Rakúsko

kompletne zaočkovaných dospelých: 64 percent

Zvyšujúci sa počet prípadov prinútil Rakúsko zaviesť lockdown pre nezaočkovaných. Ľudia, ktorí nie sú očkovaní alebo koronavírus neprekonali, môžu vychádzať z domu len v prípade nutnosti, a to napríklad na cestu do práce, do nemocníc či na základné nákupy. V interiéroch sú povinné respirátory.

V službách platí pravidlo 2G – do reštaurácií, hotelov, kín, divadiel, kaderníctiev sa dostanú len zaočkovaní ľudia alebo tí, čo covid prekonali. Test je pre nezaočkovaných potrebný napríklad na pracovisku.

2. Nemecko

zaočkovaní: 67 percent