V súvislosti s výbuchom auta v Liverpoole zatkli troch mužov

Jeden človek pri výbuchu zomrel, ďalší je zranený.

LONDÝN. Po výbuchu auta pred nemocnicou v Liverpoole, ktorý si vyžiadal jedného mŕtveho a jedného zraneného, zatkla britská polícia troch mužov.

Protiteroristická polícia informovala, že trojicu vo veku 21 - 29 rokov zadržali v mestskej časti Kensington na základe zákona o terorizme.

Článok pokračuje pod video reklamou

Políciu privolali k výbuchu taxíka pred Liverpool Women’s Hospital v nedeľu predpoludním.

Taxík podľa polície grófstva Merseyside zastavil pred nemocnicou a krátko nato nastala explózia. Pri výbuchu zomrel pasažier. Vodiča vozidla hospitalizovali so zraneniami, ktoré nie sú život ohrozujúce.

Hasičská služba uviedla, že požiar auta rýchlo uhasili a osoba z neho vyšla ešte predtým, ako sa oheň rozrástol do takého rozsahu, v akom bol.

Vyšetrovatelia podľa vyhlásenia pracujú na určení okolností incidentu a môže trvať istý čas, kým dokážu čokoľvek potvrdiť.

Polícia informovala, že výbuch neklasifikujú ako teroristický útok a v súvislosti s príčinou majú „otvorenú myseľ“. Vyšetrovanie však vedie protiteroristická polícia.

Liverpool Women’s Hospital uviedla, že v súvislosti s výbuchom okamžite do odvolania obmedzila návštevy a pacientky poslala do ďalších nemocníc, kde to bolo možné.