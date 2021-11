Čínsky prezident sa bude s Bidenom rozprávať o Taiwane

Čínsky prezident sa počas rokovania s Bidenom plánuje sústrediť na Taiwan

PEKING. Očakáva sa, že čínsky prezident Si Ťin-pching využije svoje prvé virtuálne stretnutie s americkým prezidentom Joeom Bidenom na to, aby Spojené štáty varoval pred miešaním sa do otázky budúcnosti Taiwanu.

Tvrdia to pondelkové úvodníky čínskych štátnych médií. Správu priniesla agentúra Reuters.

Taiwan je červenou líniou pre Čínu

Si a Biden majú virtuálne rokovať v pondelok večer washingtonského času. Podľa úvodníka v anglickom jazyku na portáli China Daily je pravdepodobné, že Si Ťin-pching počas rozhovoru s Joeom Bidenom zdôrazní, že Peking je odhodlaný "realizovať národné znovuzjednotenie s Taiwanom v dohľadnej budúcnosti".

"Otázka Taiwanu je červenou líniou pre Čínu," píše sa v pondelkovom úvodníku bulvárneho denníka Global Times, ktorý sa odvoláva na článok oficiálnych novín Komunistickej strany Číny Žen-min ž'-pao (Ľudový denník).

"Aby sa znížilo riziko vojenskej konfrontácie medzi Čínou a USA, Spojené štáty musia urobiť krok späť v súvislosti s taiwanskou otázkou a ukázať svoju zdržanlivosť," napísali tieto najčítanejšie čínske noviny.

Čína ešte dostatočne nezmodernizovala armádu

Reuters pripomína, že čínske štátne médiá sú vopred informované úradmi o postojoch Pekingu pri dôležitých témach.

Niektorí experti oslovení touto agentúrou uviedli, že dôraz Číny na Taiwan odráža jej neochotu nechať sa zbytočne zatiahnuť do ozbrojeného konfliktu so Spojenými štátmi, a to aj napriek nedávnemu vyslaniu bezprecedentného počtu lietadiel do zóny protivzdušnej obrany Taiwanu.

"Čínski lídri si uvedomujú, že Čína nedokončila svoju vojenskú modernizáciu a stále čelí mnohým výzvam vo svojej domácej ekonomike," povedal Li Ming-ťiang, ktorý je vedúcim čínskych štúdií na univerzite v Singapure.

"Vojna (o Taiwan) by mohla vážne narušiť (čínsku) modernizáciu a zastaviť jej (hospodársky) vzostup," povedal Li.

Podľa experta môže byť ďalším faktorom, pre ktorý sa Čína chce vyhnúť ozbrojenému konfliktu, aj to, že v tejto chvíli pravdepodobne nedokáže zabezpečiť jasné vojenské víťazstvo.

Vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom sa v období posledných týždňov zhoršili najmä v spojitosti s Taiwanom. Čína tento autonómny ostrovný štát považuje za svoje vlastné územie.

Biden rovnako ako jeho predchodca Donald Trump voči Číne zaujal neústupčivý postoj a túto ázijskú krajinu považuje za najväčšiu výzvu 21. storočia.