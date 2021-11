Menej uhlia, priveľa sľubov. Päť výsledkov klimatického summitu v Glasgowe

O rok štáty ukážu, ako znížia emisie.

GLASGOW, BRATISLAVA. Britský poslanec Alok Šarma dostal desať mesiacov na to, aby pripravil najdôležitejšiu klimatickú konferenciu za posledné roky. „Vieme, že COP26 je našou poslednou šancou udržať cieľ oteplenia o 1,5 stupňa Celzia na dosah,“ vravel pred začiatkom summitu v škótskom Glasgowe ako prezident COP26.

V sobotu večer, keď ohlasoval ukončenie rokovaní, nevedel Šarma zadržať slzy. „Chcel by som sa všetkým ospravedlniť za to, ako sa tento proces vyvíjal, mrzí ma to. Rozumiem veľkému sklamaniu,“ povedal.

Aj keď klimatická dohoda z Glasgowa prvýkrát konkrétne hovorí o znižovaní využívania uhlia a vyvíja tlak na ešte prísnejšie znižovanie emisií, na udržanie oteplenia do konca storočia o 1,5 stupňa Celzia to nebude stačiť. Práve to je podľa vedcov oteplenie, ktoré naša civilizácia ešte dokáže zvládnuť. Čo sa na klimatickom summite dohodlo a ktoré krajiny sú najviac sklamané?

1. Jasný cieľ a sľuby

Päť rokov po dohode z Paríža sa delegáti zo 197 krajín dohodli, že stále budú tlačiť na zníženie emisií, ktoré by malo dosiahnuť nižšie oteplenie ako sú dva stupne z predindustriálnej éry, ideálne však do 1,5 stupňa. Na to, aby svet dokázal tento záväzok splniť, musí do deviatich rokov znížiť produkciu skleníkových plynov o 45 percent oproti roku 2010, do roku 2050 by mal zase dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.