V New Yorku už stojí vianočný strom, smrek rozsvieti 50-tisíc svetiel

Na vrchole stromu bude 400 kilová hviezda.

NEW YORK. Pred Rockefellerovo centrum v New Yorku v sobotu priviezli 24 metrov vysoký smrek obyčajný, ​​ktorý sa po ozdobení a nasvietení stane jedným z najznámejších vianočných stromčekov na svete. Jeho slávnostné rozsvietenie je naplánované na 1. decembra.

Ako informovala agentúra AP, 12 ton vážiaci strom doviezli z pozemku pri dome rodiny Priceovcov v Elktone v štáte Maryland. AP dodala, že ide o prvý strom pochádzajúci z tohto štátu za celých 80 rokov trvania tradície osádzania vianočného stromu pred Rockefellerovým centrom.

Smrek ozdobia viac ako 50 000 viacfarebnými svetlami. Na vrchole bude 400-kilogramová hviezda so 70 hrotmi pokrytými tromi miliónmi kryštálov.

Strom spílili vo štvrtok na pozemku Priceovcov, kde rástol uplynulých asi 85 rokov. Stál neďaleko rodinného domu, takže Devon a Julie Priceovci mávali často obavy, že strom počas búrky spadne. Ako uviedli v rozhovore pre televíziu NBC, teraz sú nadšení, že v New Yorku poslúži ako symbol Vianoc.

Denník The Baltimore Sun informoval, že tohtoročný strom našiel Erik Pauze, hlavný záhradník Rockefellerovho centra, ešte v marci, keď šiel do nakúpiť rastliny do záhradného centra v New Jersey a zašiel aj do danej oblasti v Marylande.

Očakáva sa, že strom zostane pred Rockefellerovým centrom do začiatku januára, dodala agentúra AP.