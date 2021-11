Pápež poďakoval novinárom za pomoc pri odhaľovaní zneužívania

Novinári dali podľa Františka hlas obetiam zneužívania.

VATIKÁN. Pápež František sa v sobotu poďakoval novinárom za to, že pomáhajú pri odhaľovaní prípadov sexuálneho zneužívania v radoch rímskokatolíckej cirkvi.

Informovala o tom agentúra Reuters.

"Ďakujem vám za to, že nám hovoríte, čo je nesprávne v cirkvi, za to, že nám pomáhate v tom, aby sa to nezamietlo pod koberec, a za to, že ste dali hlas obetiam zneužívania," povedal pápež.

Uviedol to na ceremónii na počesť dvoch dlhoročných novinárov venujúcich sa pokrývaniu správ z Vatikánu - Philipa Pullellu z agentúry Reuters a Valentiny Alazrakiovej z mexickej stanice Noticieros Televisa.

Pápež ocenil "misiu" žurnalistiky čo sa týka "vysvetľovania (fungovania) sveta".

Novinári podľa neho svojou prácou prispievajú k tomu, aby bol lepšie pochopiteľný, a aby sa ho ľudia menej báli. Poznamenal, že pre spravodajcov je dôležité vyjsť von zo svojich redakcií a zistiť, čo sa deje vo svete, aby mohli bojovať proti dezinformáciám. Potrebujú preto "utiecť tyranii" toho, že budú vždy len on-line. "Nie všetko sa dá povedať cez e-mail, telefón alebo obrazovku," uviedol.

Kritici Františka obvinili z toho, že po tom, čo sa v roku 2013 stal pápežom, reagoval na sexuálne škandály v cirkvi príliš pomaly. V roku 2018 však verejne priznal chyby z minulosti a prisľúbil, že cirkev sa už nikdy nebude snažiť zakryť prípady zneužívania. V roku 2019 v tejto súvislosti vyzval na "boj s nasadením všetkých síl" voči zločinom, ktoré by mali byť "vymazané zo zemského povrchu".

Škandály týkajúce sa zneužívania maloletých zo strany duchovných sa objavili na titulkách novín v roku 2002, keď americký denník The Boston Globe zverejnil sériu článkov odhaľujúcu vzorec pohlavného zneužívania, ako aj rozsiahle úsilie cirkvi tieto prípady utajiť.

Odvtedy sa takéto kauzy objavili v mnohých krajinách. Naposledy napríklad vo Francúzsku, kde nezávislá komisia vyšetrujúca zneužívanie detí v rámci rímskokatolíckej cirkvi v októbri zverejnila správu, podľa ktorej v krajine zaznamenali v rokoch 1950–2020 približne 216 000 prípadov pohlavného zneužívania maloletých predstaviteľmi katolíckej cirkvi. Veľkú väčšinu obetí tvorili chlapci.