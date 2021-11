Duterteho dcéra bude kandidovať na post viceprezidentky

Duterteová mnohých pozorovateľov prekvapila, keďže mala dobré šance na zvolenie za prezidentku.

MANILA. Dcéra súčasného filipínskeho prezidenta Rodriga Duterteho sa v sobotu zaregistrovala ako kandidátka na viceprezidentku v budúcoročných voľbách. Ako píše agentúra DPA, ukončila tak niekoľkomesačné dohady, či sa bude v roku 2022 uchádzať o post hlavy štátu, po tom, čo jej otec v októbri ohlásil, že končí v politike.

Sara Duterteová-Carpiová, ktorá je v súčasnosti starostkou juhofilipínskeho mesta Davao, kandiduje na viceprezidentku za stredopravú stranu Lakas, ktorej členkou sa stala len pred dvoma dňami. To, že sa Duterteho 43-ročná dcéra zaregistrovala, potvrdila i jej hovorkyňa Christina Frascová. Mnohých pozorovateľov to prekvapilo, keďže prieskumy jej dávali dobré šance na zvolenie na post hlavy štátu.

Samotný Duterte, ktorý sa hlavou štátu stal v roku 2016, minulý mesiac ohlásil, že sa nebude uchádzať o post viceprezidenta po tom, čo prieskum verejnej mienky ukázal, že podľa Filipínčanov by to znamenalo porušenie ústavy.

Na základe nej môže byť prezidentom len na jedno šesťročné funkčné obdobie a nemôže sa sa uchádzať o znovuzvolenie. Analytici ale varovali, že ak by Duterte bol úspešný čo sa týka voľby viceprezidenta, mohol by sa znova stať prezidentom v prípade, že by jeho nástupca nebol schopný viesť krajinu.

Šéf tlačového odboru filipínskej prezidentskej kancelárie Martin Andanar v sobotu ohlásil, že Duterte sa nakoniec predsa zaregistruje ako kandidát na viceprezidenta - urobiť tak má v pondelok.

O prezidentskú funkciu sa voľbách, ktoré sa budú konať v máji 2022, uchádzajú napríklad súčasná viceprezidentka Leni Robredová, filipínsky boxer Manny Pacquiao, starosta hlavného mesta Manila Francisco Domagoso, bývalý policajný šéf Panfilo Lacson. V sobotu svoju kandidatúru oznámil i Duterteho asistent a úradujúci senátor Christopher "Bong" Go.