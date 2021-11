Talianska vláda zvažuje povinné očkovanie zdravotníkov treťou dávkou

Prvé dve dávky sú povinné pre zdravotníkov od mája.

RÍM. Talianska vláda zvažuje zavedenie povinného očkovania zdravotníkov a zamestnancov domovov dôchodcov treťou dávkou vakcín proti covidu.

Informovala o tom v piatok agentúra APA s odvolaním sa na vyjadrenie ministra zdravotníctva Roberta Speranzu.

Povinné očkovanie zdravotníkov a zamestnancov domovov dôchodcov dvoma dávkami v Taliansku platí už od mája.

"Nárast počtu infikovaných je skutočnosťou a my musíme konať preventívne – tak nás to naučil tento rýchlo sa šíriaci vírus. Vieme tiež, že prichádzajúce zimné obdobie bude komplikované. Údaje z Talianska sú o niečo lepšie než v iných krajinách, keďže úroveň očkovania je tu vyššia. To nám dáva určitú výhodu," povedal Speranza pre denník La Repubblica.

Nárok na tretiu dávku vakcíny budú mať od začiatku decembra všetci Taliani starší ako 40 rokov.

V Taliansku je zaočkovaných 84 percent obyvateľov nad 12 rokov.