Zeman podpisoval menovacie dekréty, vymenoval menej sudcov ako mal

Podľa hovorcu Hradu nejde o konečné číslo.

PRAHA. Český prezident Miloš Zeman vo štvrtok podpísal menovacie dekréty 16 nových sudcov. Podľa hovorcu Hradu Jiřího Ovčáčka nejde o konečné číslo.

Ministerka spravodlivosti Marie Benešová totiž navrhla na vymenovanie 50 kandidátov, ich zoznam následne schválila vláda, informuje Český rozhlas.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Prezident republiky Miloš Zeman podpísal vo štvrtok dňa 11. novembra 2021 menovacie dekréty 16 sudcov všeobecných súdov Českej republiky," uviedol Ovčáček na Twitteri.

Prezident Sudcovskej únie Českej republiky Libor Vávra 23. októbra povedal, že ak by sa vymenovanie sudcov nestihlo, mohlo by to ohroziť plynulosť prerokúvania káuz.

"Do konca tohto roka by malo byť menovaných minimálne 50 sudcov všeobecných súdov, ktorí už teraz chýbajú. Samozrejme, choroba prezidenta v tom zohráva istú úlohu, avšak existujú možnosti, ako aj za tejto situácie vymenovanie uskutočniť. Apelovali sme na ministerstvo spravodlivosti, aby sa pokúsilo situáciu vyriešiť," uviedol Vávra na tlačovej konferencii.

Dodal, že ak na menších súdoch chýba jeden alebo dvaja sudcovia, má to značný vplyv na riešenie bežných prípadov.

Zeman je hospitalizovaný v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe od 10. októbra. Začiatkom novembra ho premiestnili z jednotky intenzívnej starostlivosti, od pondelka 15. novembra by mal byť na bežnom oddelení, čo mu umožní prijímať návštevy.