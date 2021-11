Lukašenko sa vyhráža zastavením tranzitu plynu z Ruska do EÚ

Bieloruský prezident vyhlásil, že vykuruje Európu ropovodom Jamal-Európa.

MINSK. Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vo štvrtok avizoval razantnú odpoveď svojej krajiny na akékoľvek sankcie uvalené v reakcii na migračnú krízu na hranici Bieloruska s Poľskom, ktorá je zároveň časťou východnej hranice EÚ. Informovala o tom agentúra AFP.

Lukašenko naznačil zastavenie tranzitu plynu

"Ak na nás uvalia dodatočné sankcie, musíme reagovať," povedal Lukašenko vo vyhlásení, ktoré zverejnila štátna tlačová agentúra Belta, pričom naznačil, že Bielorusko by mohlo zastaviť tranzit plynu z Ruska do Európskej únie cez plynovod Jamal-Európa.

"My vykurujeme Európu a stále sa nám vyhrážajú, že zatvoria hranice. A ak tam vypneme zemný plyn?" pohrozil Lukašenko, čím pripomenul fakt, že ruský ropovod Jamal-Európa prechádza do Poľska cez Bielorusko.

Rozhlasová stanica Echo Moskvy vo štvrtok citovala Lukašenkov výrok, že požiadal ruského prezidenta Vladimira Putina, aby sa k ochrane hraníc zväzového štátu Ruska a Bieloruska pripojilo aj ruské ministerstvo obrany.

Lukašenko vysvetlil, že v pohraničnej oblasti s Poľskom posledné dva dni badať "nebezpečný trend", keď "sa do utečeneckého tábora pokúsili preniesť zbrane a muníciu". Lukašenko tvrdí, že ide o zbrane privezené z Ukrajiny a že sa takto "pripravuje provokácia".

Poľsko ponúklo humanitárny konvoj pre migrantov

Tlačový tajomník poľského ministerstva zahraničných vecí Lukasz Jasina vo vysielaní Echa Moskvy vo štvrtok uviedol, že migranti na poľsko-bieloruských hraniciach sa stále správajú pokojne, ale ich počet je čoraz vyšší.

Jasina dodal, že Poľsko ponúklo Bielorusku humanitárny konvoj pre migrantov, ale nedostalo naň súhlas.

Poznamenal, že poľská strana môže nechať migrantov prejsť len cez hraničný priechod, ale tí sa o prechod hraníc snažia "v lesoch a po poliach, nelegálne". Ak migranti prekročia hranice na hraničnom priechode, po podaní žiadosti by mohli získať možnosť žiť v Európskej únii legálne, "ale to sa nedeje".

Legislatívny problém

Problémom týchto migrantov spočíva podľa Jasinu v tom, že "legálne pricestovali do Bieloruska, podľa bieloruských zákonov získali turistické vízum, a to znamená, že vstupujú do EÚ z bezpečnej krajiny".

Jasina vysvetlil, že zákon neumožňuje, aby "turisti prekročili ilegálne hranice a dostali štatút utečenca". Iná situácia by nastala, ak by sa snažili o vstup do Poľska z "nie bezpečnej" krajiny.

Najviac exponovaný priechod sa nachádza päť až šesť kilometrov od tábora migrantov a "je uzavretý". "Bielorusi týmto ľuďom neumožnili vstup do zóny hraničného priechodu," dodal hovorca poľského rezortu zahraničných vecí.

V tejto situácii zostáva poľskej strane podľa medzinárodného práva jediné – "monitorovať situáciu a ponúkať Bielorusom našu humanitárnu pomoc".

Lukašenko sľúbil starostlivosť tehotným

Lukašenko vo štvrtok vyhlásil, že medzi utečencami na hraniciach je veľa detí a tehotných žien a dodal, že by im mala byť poskytnutá potrebná pomoc.

"Je (tam) veľa žien, ktoré sú v ôsmom alebo deviatom mesiaci tehotenstva," povedal. "Keď budú mať termín, samozrejme, vezmeme ich do nemocnice a budeme sa o ne ďalej starať," ubezpečil.