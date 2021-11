Únia chce vytvoriť vlastné sily rýchlej vojenskej reakcie do roku 2025

Jednotky by mali začať s výcvikom od roku 2023.

10. nov 2021 o 21:27 TASR

BRUSEL. Brusel tlačí na spustenie jednotiek rýchlej reakcie EÚ so silou 5000 príslušníkov do roku 2025, keďže európsky blok sa snaží posilniť svoju obrannú kapacitu. Uvádza sa to v dokumente, ktorý má k dispozícii agentúra AFP.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tento návrh obsiahnutý v prehľade "Strategického kompasu" o hrozbách, ktorým EÚ v súčasnosti čelí, má na budúci pondelok predložiť ministrom zahraničných vecí a obrany 27 členských štátov šéf európskej diplomacie Josep Borrell.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Únia uvalí sankcie na Bielorusko pre krízu spojenú s migráciou Čítajte

"Musíme byť schopní reagovať na bezprostredné hrozby alebo rýchlo reagovať na krízovú situáciu, napríklad na záchrannú a evakuačnú misiu alebo na stabilizačnú operáciu v nepriateľskom prostredí," píše sa v návrhu dokumentu.

"Na tento účel vyvinieme kapacitu rýchleho nasadenia EÚ, ktorá nám umožní rýchlo nasadiť modulárne jednotky so silou až 5000 vojakov vrátane pozemných, vzdušných a námorných zložiek," uvádza sa v doteraz nezverejnenom texte.

V návrhu sa ďalej píše o tom, že jednotky by mali začať s výcvikom od roku 2023 a do roku 2025 by sa mali stať "plne funkčné".

Borrell prvýkrát predložil návrh na zriadenie 5000-člennej jednotky rýchlej vojenskej reakcie v marci. Nemecko a ďalšie členské štáty EÚ sa vyslovili za zriadenie nových síl EÚ.

Naopak Poľsko a pobaltské štáty vtedy plány nepodporili. Jedným z dôvodov bolo to, že tieto krajiny sa doteraz pri vojenských a obranných otázkach spoliehali predovšetkým na Severoatlantickú alianciu (NATO) a obávajú sa možného oslabenia spojenectva s USA.

Únia už v súčasnosti má k dispozícii takzvané bojové skupiny EÚ. Ide o ozbrojené sily, ktoré je možné rýchlo nasadiť v teréne. Bojové skupiny boli vytvorené ešte v roku 2005, ale vzhľadom na politické, technické a finančné prekážky neboli zatiaľ ešte nikdy nasadené.