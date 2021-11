Francúzski prezidentskí kandidáti Republikánov sa zhodli na kritike Macrona

Kandidátom za Republikánov bude zrejme bývalý minister práce Bertrand.

9. nov 2021 o 11:42 TASR

PARÍŽ. Kandidáti, ktorí sa uchádzajú o prezidentskú nomináciu francúzskej pravicovej strany Republikáni (LR), sa v pondelok večer stretli v prvej zo série televíznych debát.

Napriek vzájomným rozporom sa zhodli na kritike súčasného centristického prezidenta Emmanuela Macrona, informovala agentúra AFP.

Favoritom je Bertrand, za ním je Barnier

Viac než 100-tisíc členov strany rozhodne o prezidentskom kandidátovi Republikánov 4. decembra v rámci straníckeho zjazdu.

Favoritom je zatiaľ bývalý minister práce Xavier Bertrand, ktorého kandidatúru aktuálne podporuje 54 percent členstva. Na druhom mieste je podľa pondelkového prieskumu niekdajší vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier s 26 percentami a na treťom šéfka regiónu Ile-de-France (metropolitnej oblasti Paríža) Valérie Pécresseová so 16-percentnou podporou.

Počas trojhodinovej diskusie sa pätica kandidátov okrem tradičných pravicových tém, ako sú boj proti nelegálnej migrácii, zločinu a radikálnemu islamu, aj na kritike šéfa Elyzejského paláca Emmanuela Macrona.

"Francúzi sa chcú rozlúčiť s Macronom, pretože zlyhal. Som presvedčený, že som to práve ja, kto ho dokáže poraziť," vyhlásil počas debaty Bertrand.

Súčasný prezident podľa neho nesie vinu za vzostup popularity krajne pravicového novinára Érica Zemmoura, ktorý by sa potenciálne mohol prebojovať do druhého kola budúcoročných prezidentských volieb vo Francúzsku.

Barnier, ktorého jeho stúpenci označujú za "francúzskeho Joea Bidena", zase obvinil Macrona zo zlyhaní v bezpečnostnej oblasti a Pécresseová zo zbytočného míňania peňazí daňových poplatníkov v rámci boja proti covidu.

Prieskumy favorizujú Macrona

Prezidentské voľby vo Francúzsku sa uskutočnia v apríli 2022, pričom 10. apríla sa bude konať prvé kolo hlasovania. O víťazovi sa však zrejme – ako obvykle – rozhodne až v druhom kole 24. apríla.

Následne v júni prebehnú parlamentné voľby, v ktorých Francúzi zvyčajne volia strany blízke novozvolenému prezidentovi.

Doterajšie prieskumy v prezidentských voľbách favorizujú Emmanuela Macrona, podľa pozorovateľov je však ich výsledok veľmi nepredvídateľný.

Podľa najnovšieho prieskumu, ktorý v pondelok zverejnili francúzske médiá, by sa do druhého kola spolu s Macronom mohol prebojovať ultranacionalista Éric Zemmour, ktorý by mohol predbehnúť aj tradičnú prezidentskú kandidátku francúzskej krajnej pravice Marine Le Penovú.

Ak sa nezmenia preferencie voličov, do druhého kola volieb sa nedostane ani jeden uchádzač o prezidentskú kandidatúru strany Republikáni, ktorá sa hlási k bývalým pravicovým prezidentom, ako sú Charles de Gaulle, Jacques Chirac a Nicolas Sarkozy.