Baldwin: Pri nakrúcaniach so strelnými zbraňami by mal byť policajt

Herec spolupracuje s policajným vyšetrovaním.

9. nov 2021 o 7:10 TASR

Alec Baldwin pri nakrúcaní filmu The Rust. (Zdroj: SITA/AP)

LOS ANGELES. Policajt by mal byť prítomný pri všetkých nakrúcaniach, počas ktorých sa používajú strelné zbrane. Uviedol to v pondelok na Twitteri americký herec Alec Baldwin, ktorý pred vyše dvoma týždňami počas nakrúcania jednej zo scén filmu nešťastnou náhodou smrteľne zranil kameramanku Halynu Hutchinsovú a postrelil režiséra Joela Souzu, píše agentúra AFP.

"Na každej filmovej či televíznej scéne, počas ktorej sa používajú zbrane, či už tie reálne alebo napodobeniny, by mal byť prítomný policajt najatý produkciou, aby dohliadal na bezpečnosť," napísal Baldwin.

K tragédii došlo vo štvrtok 21. októbra v americkom štáte Nové Mexiko pri natáčaní westernu s názvom Rust, v ktorom Baldwin stvárňuje hlavnú úlohu. Halyna Hutchinsová a Joel Souza "boli postrelení, keď zo zbrane vystrelil Alec Baldwin", uviedol šerif okresu Santa Fe. Zbraň slúžila ako rekvizita.

Postrelenú 42-ročnú kameramanku s ukrajinskými koreňmi previezli vrtuľníkom do nemocnice, kde napokon zraneniam podľahla. Režiséra so zraneniami previezla sanitka do inej nemocnice. Neskôr ho z nej prepustili.

Baldwin spolupracuje s policajným vyšetrovaním, ktoré sa zameralo na špecialistu zodpovedného za zbraň a asistenta režiséra, ktorý ju pred nakrúcaní osudnej scény hercovi odovzdal. Ako uvádza AFP, v súvislosti s vyšetrovaním podľa prokurátorky Mary Carmackovej-Altwiesovej nie je vylúčené ani trestné stíhanie Baldwina.

V reakcii na tragédiu, ktorú Baldwin nechtiac spôsobil, sa produkcia úspešného policajného seriálu The Rookie rozhodla pre okamžitý zákaz použitia ostrej munície pri nakrúcaní. Medzitým internetovú petíciu za zákaz ostrých strelných zbraní pri nakrúcaní filmových scén podpísalo približne 110-tisíc ľudí, píše AFP.