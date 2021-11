Šéf volebnej kampane nemeckej SPD kandiduje na spolupredsedu strany

Lars Klingbeil sa podieľal na volebnom víťazstve volebných demokratov.

8. nov 2021 o 14:40 TASR

FRANKFURT NAD MOHANOM. Výkonný výbor nemeckých sociálnych demokratov v pondelok jednohlasne nominoval na post nového spolupredsedu strany Larsa Klingbeila, ktorý viedol volebnú kampaň strany pred septembrovými víťaznými parlamentnými voľbami.

Členovia výboru tiež opätovne nominovali do funkcie dotarajšiu spolupredsedníčku Sociálnodemokratickej strany (SPD) Saskiu Eskenovú.

O lídroch v súčasnosti najsilnejšej parlamentnej strany definitívne rozhodnú účastníci decembrového zjazdu SPD. Očakáva sa však, že nomináciu predsedníckeho dua Eskenová – Klingbeil schvália, píše agentúra AFP.

Jeden z doterajších spolupredsedov sociálnych demokratov, Norbert Walter-Borjans (69), už koncom októbra avizoval, že sa o funkciu opätovne uchádzať nebude.

Spolu s Eskenovou (60) pôsobí na čele strany od decembra 2019, keď obaja zvíťazili v hlasovaní členskej základne.

SPD sa v čase ich zvolenia nachádzala v hlbokej kríze, zatiaľ čo v súčasnosti vedie rokovania so Zelenými a liberálmi o zostavení novej spolkovej vlády.

Očakáva sa, že novým kancelárom sa stane súčasný sociálnodemokratický minister financií Olaf Scholz, ktorý už dal najavo, že na post lídra strany kandidovať nebude.

Koaličná zmluva by mala byť zrejme hotová do konca novembra a nový kabinet by mal potom vzniknúť v týždni od 6. do 12. decembra.

V septembrových parlamentných voľbách dosiahla SPD tesné víťazstvo nad konzervatívnym blokom CDU/CSU dosluhujúcej kancelárky Angely Merkelovej.

Veľké zásluhy za tento úspech sa pripisujú aj generálnemu tajomníkov sociálnych demokratov, 43-ročnému Larsovi Klingbeilovi, ktorý viedol predvolebnú kampaň a v pondelok ho výkonný výbor nominoval do funkcie nového spolupredsedu.

Klingbeil je na rozdiel od doterajšieho predsedníckeho dua Eskenová a Walter-Borjans, ktorí vzišli z ľavicového krídla strany, považovaný za centristu, rovnako ako kandidát na nového kancelára Olaf Scholz.

Zjazd SPD sa uskutoční 10.–12. decembra a očakáva sa, že potvrdí v spolupredsedníckej funkcií Eskenovú a Klingbeila, hoci teoreticky by do hry mohli vstúpiť ešte aj iní kandidáti, píše AFP.