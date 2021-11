V Afganistane očkujú proti detskej obrne

Cieľom je zaočkovať vyše tri milióny detí.

8. nov 2021 o 13:53 TASR

KÁBUL. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Detský fond OSN (UNICEF) začali v pondelok v Afganistane s očkovaním proti detskej obrne.

Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že za ostatné tri roky ide o prvú celoštátnu vakcinačnú kampaň zameranú na potlačenie tejto infekčnej choroby.

Chýbajú vyškolené tímy

Šéf vakcinačného programu spadajúceho pod afganské ministerstvo zdravotníctva povedal, že očkovanie sa v pondelok začalo vo viacerých častiach krajiny.

Dodal však, že kampaň už narazila aj na viaceré problémy. V odľahlejších oblastiach podľa jeho slov potrebujú zdravotnícke tímy ešte školenie, a preto sa kampaň najskôr začne na miestach ako napríklad Kábul.

Očkovať majú vyše tri milióny detí

Kampaň, ktorej cieľ je zaočkovať vyše tri milióny detí, podporilo hnutie Taliban. V dôsledku toho sa tímy zdravotníkov dostanú aj k deťom v dosiaľ neprístupných oblastiach, približuje WHO.

"Naliehavosť, s akou chce vedenie Talibanu umožniť pokračovanie očkovacej kampane proti detskej obrne," dokazuje podľa regionálneho riaditeľa WHO pre východné Stredomorie Ahmeda Al Mandhariho "záväzok tohto hnutia voči zdravotníctvu i voči obnoveniu vakcinácií", ktoré sú nevyhnutné na zabránenie prepuknutia ďalších chorôb v tejto krajine.

Ubudlo nových prípadov

Detská obrna je nevyliečiteľná choroba, ktorá môže viesť až k úmrtiu. Táto nákazlivá choroba postihuje najmä deti do piatich rokov. Nedá sa liečiť, ale dá sa jej predísť očkovaním. Aktuálne sa vyskytuje len v Afganistane a susednom Pakistane.

Podľa údajov WHO sa v Afganistane vyskytol od začiatku roka do augusta, keď došlo k pádu Západom podporovanej vlády, len jeden prípad detskej obrny, pričom vlani to bolo až 56 prípadov.

Reuters však pripomína, že dokým sa túto chorobu nepodarí úplne vykynožiť, ostáva stále hrozbou, a to podľa odborníkov obzvlášť v oblastiach so slabým zdravotníctvom, kde je väčšie riziko šírenia.