Spolu a PirSTAN potvrdili vznik novej českej vlády, podpísali koaličnú dohodu

Prezident Zeman minulý oznámil, že s vymenovaním Fialu za premiéra nemá problém.

8. nov 2021 o 11:43 (aktualizované 8. nov 2021 o 11:52) Iveta Straňáková, TASR

PRAHA. Lídri piatich strán koalície SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), Pirátov a hnutia STAN podpísali koaličnú zmluvu, informuje spravodajský portál iDnes.cz.

Podľa zmluvy má vzniknúť nová vláda Petra Fialu, ktorá bude mať v Snemovni 108 poslancov. Vláda bude mať 18 členov.

"Sme si vedomí, že nás nečakajú ľahké časy," povedal budúci premiér.

Článok pokračuje pod video reklamou

Koaličnú zmluvu podporilo minulý týždeň širšie vedenie Starostov a nezávislých, ODS, TOP 09 aj KDU-ČSL. Za Pirátov musí dokument schváliť ich celoštátne fórum do polovice novembra.

Rozdelenie ministerstiev

Nová vláda musí podľa jej budúceho šéfa vyriešiť zdravotnícku, ekonomickú a hodnotovú krízu.

"Okrem krátkodobých úloh nás čakajú aj systémové zmeny, ktoré posunú ČR vpred," povedal Fiala novinárom. Dodal, že potrebné je lepšie hospodárenie štátu. Vláda tiež chce stavať byty, cesty a vysokorýchlostné železnice a zároveň dať perspektívu mladým.

Koalícia sľubuje dôchodkovú reformu, ale aj rast výdavkov na kultúru a zriadenie dvoch nových národných parkov.

Občianski demokrati by mali obsadiť päť rezortov, a to financie, dopravu, spravodlivosť, kultúru a obranu. Starostom pripadnú vnútro, školstvo, priemysel a európske záležitosti.

Piráti by mali spravovať ministerstvo pre miestny rozvoj, zahraničie a funkciu ministra pre legislatívu. KDU by malo obsadiť rezorty práce, poľnohospodárstva a životného prostredia. TOP 09 by malo patriť zdravotníctvo a rezort vedy a výskumu.

Nástup novej vlády

Prezident Miloš Zeman minulý piatok z nemocnice oznámil, že s vymenovaním Fialu za premiéra nebude problém. V sobotu spolu absolvovali polhodinový videohovor.

Podľa Fialu sa so Zemanom o konkrétnych menách nových členov vlády zatiaľ nerozprávali. Prezident sa podľa neho bude chcieť s minimálne niektorými stretnúť.

Končiaca vláda Andreja Babiša musí podať demisiu po ustanovujúcej schôdzi Snemovne a následne ju prezident poverí spravovaním Česka do vymenovania novej vlády. Až potom môže byť vymenovaný nový premiér.

"Naša vláda vytvorí historický rekord v rýchlosti podania demisie," vyhlásil cez víkend Babiš.