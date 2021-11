Mladí ľudia musia podľa Merkelovej ďalej vyvíjať tlak na ochranu klímy

Zmena musí nastať ešte v tomto desaťročí, zdôraznila Merkelová.

8. nov 2021 o 7:23 TASR

BERLIN. Odchádzajúca nemecká kancelárka Angela Merkelová považuje protesty mladých ľudí žiadajúcich väčšiu ambicióznosť pri ochrane klímy za oprávnené.

"Glasgow už priniesol nejaké výsledky, ale z pohľadu mladých ľudí je to oprávnene stále príliš pomalé," povedala Merkelová v rozhovore, ktorý v nedeľu večer, pred začiatkom záverečnej fázy klimatickej konferencie OSN (COP26) konanej v škótskej metropole, odvysielala televízia Deutsche Welle.

Článok pokračuje pod video reklamou

Medzinárodné spoločenstvo už podľa nej urobilo pre ochranu klímy veľa, no správy Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) "sú čoraz varovnejšie a čoraz hrozivejšie". Mladí ľudia musia preto vyvíjať tlak "a my musíme byť rýchlejší", zdôraznila Merkelová.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Globálny festival greenwashingu, skritizovala Greta konferenciu COP26 Čítajte

Zmena musí nastať ešte v tomto desaťročí. "Musíme sa opäť riadiť hodnoteniami vedcov, to znamená udržať globálne otepľovanie veľmi blízko úrovni 1,5 stupňa Celzia," povedala kancelárka.

Klimatická konferencia OSN v Glasgowe sa koná od 31. októbra do 12. novembra. Od pondelka vstupuje do svojej druhej, rozhodujúcej fázy. Viacerí ministri a predsedovia vlád odcestujú v pondelok do Škótska s cieľom dať impulzy rokovaniam zástupcov približne 200 zúčastnených štátov, uviedla agentúra DPA.