Izrael sa s USA sporí o otvorenie konzulátu pre Palestínčanov v Jeruzaleme

Americký konzulát v Jeruzaleme uzavrela vláda predošlého amerického prezidenta Trumpa.

7. nov 2021 o 11:45 TASR

TEL AVIV. Izraelská vláda odmietla zamýšľané opätovné otvorenie hlavného diplomatického zastupiteľstva USA pre Palestínčanov v Jeruzaleme.

Argumentuje tým, že v spornom meste nie je pre takýto úrad priestor, informovala v nedeľu agentúra AP.

Bennet nevidí dôvod na opätovné otvorenie

Americký konzulát v Jeruzaleme, ktorý roky slúžil ako de facto veľvyslanectvo USA pre Palestínčanov, uzavrela vláda predošlého amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Súčasný minister zahraničných vecí USA Antony Blinken prisľúbil jeho znovuotvorenie. To by bolo podľa Izraela spochybnením izraelskej zvrchovanosti nad mestom, mohlo by ale zlepšiť vzťahy Washingtonu s Palestínčanmi, píše AP.

"Pre ďalší americký konzulát v Jeruzaleme nie je priestor," odpovedal izraelský premiér Naftali Bennett na tlačovej konferencii v sobotu večer na otázku o takomto zastupiteľstve. "Jeruzalem je hlavné mesto jedného štátu a tým je štát Izrael," zdôraznil.

Izrael nevrhol konzulát v Ramalláhu

Izraelský minister zahraničných vecí Jair Lapid navrhol, aby konzulát otvorili v palestínskom administratívnom centre v predjordánskom Ramalláhu. Palestínčania by to však podľa AP odmietli, keďže by to narušilo ich nároky na Jeruzalem.

Izrael vníma Jeruzalem ako svoje večné a nedeliteľné hlavné mesto. Palestínčania chcú mať z jeho východnej časti, ktorú Izrael obsadil v roku 1967 a neskôr anektoval, metropolu vlastného štátu.

Otázka amerického konzulátu môže byť ďalším testom pre vzťahy medzi Bennettovou vládou a administratívou prezidenta USA Joea Bidena.

Tá podnikla kroky na obnovenie tradičnej zahraničnej politiky Washingtonu voči Izraelu a Palestínčanom po tom, ako sa Biely dom za Trumpa staval prevažne na stranu Izraela v otázkach súvisiacich s konfliktom s Palestínčanmi.

Trump preradil agendu amerického konzulátu pod veľvyslanectvo USA v Izraeli, keď ambasádu v roku 2018 presunul z Tel Avivu do Jeruzalema. Jej presun rozhneval Palestínčanov, ktorí prerušili väčšinu kontaktov s Trumpovou vládou.