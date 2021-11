Prívalové povodne v Bosne a Hercegovine viedli k evakuáciám i zatvoreniu škôl

Záplavy spôsobili lejaky, ktoré sa začali vo štvrtok.

5. nov 2021 o 13:56 SITA

Pršať by malo až do nedele. (Zdroj: TASR/AP)

SARAJEVO. Lejaky spôsobili v Bosne a Hercegovine prívalové povodne, ktoré v niektorých častiach krajiny v piatok zaplavili cesty.

Živel tiež vyvolal evakuácie a zatvorili preň aj niektoré školy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Voda zaplavila domy v okolí Sarajeva. Na sarajevskom predmestí Otes a v meste Konjic, zhruba 50 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta, museli z domov evakuovať desiatky ľudí.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prívalové povodne v Indonézii si vyžiadali najmenej šesť obetí na životoch Čítajte

Miestne cesty zaplavilo na juhozápade krajiny, čo viedlo k zrušeniu vyučovania na niektorých školách.

Pršať začalo vo štvrtok v noci a podľa predpovedí by mal dážď padať až do nedele. To vyvoláva obavy, že by mohli vzniknúť záplavy podobné rekordným povodniam z roku 2014, ktoré postihli zhruba tretinu obyvateľstva.