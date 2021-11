K dosiahnutiu klimatickej neutrality je najbližšie Nórsko, Slovensko súčasťou rebríčka nebolo

Slovensko kladie veľký dôraz na kvalitu ovzdušia.

4. nov 2021 o 10:10 SITA

BRATISLAVA. Na dosiahnutie klimatickej neutrality je najlepšie pripravené Nórsko. Vďačí za to súkromným a verejným investíciám do obnoviteľnej energie a elektrifikovanej doprave v celej krajine. Nasledujú ho Veľká Británia a Švédsko.

Vyplýva to z globálnej štúdie spoločnosti KPMG 2021 Net Zero Readiness Index, ktorá analyzuje pokrok 32 krajín pri znižovaní emisií skleníkových plynov a ich schopnosti dosiahnuť neutralitu do roku 2050.

Slovensko súčasťou rebríčka nebolo.

Aby klimatické ciele boli splnené, legislatíva Európskej únie vyžadovala od každej členskej krajiny, aby pripravili desaťročný národný energetický a klimatický plán, ktorý by stanovoval, ako dosiahnuť národné ciele.

Slovenská republika v ňom kladie veľký dôraz na kvalitu ovzdušia, redukciu emisií skleníkových plynov, zmierňovanie zmeny klímy a bezpečnosť dodávok všetkých druhov energie. V roku 2019 sa prihlásila k záväzku dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu.

Krajiny zahrnuté do Net Zero Readiness Index sú zodpovedné za približne tri štvrtiny celosvetových emisií. Len deväť z nich, ktoré spolu tvoria približne 10 percent emisií, prijalo právne záväzky ku klimatickej neutralite.

Ďalších desať krajín, ktoré sú zodpovedné za 43 percent emisií, si stanovilo ciele, ale nezaviedlo právne mechanizmy. Zvyšných 13 krajín, ktoré predstavujú 24 percent globálnych emisií, zatiaľ neprijalo žiadnu formu podobného cieľa.