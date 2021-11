Egyptský prezident nariadil vláde, aby sa presťahovala do nového hlavného mesta

V meste, ktoré zatiaľ nemá meno, by podľa plánov v budúcnosti malo žiť 6,5 milióna ľudí.

3. nov 2021 o 20:33 SITA

KÁHIRA. Egyptský prezident Abd al-Fattáh as-Sísí v stredu nariadil vláde, aby na budúci mesiac začala sťahovať svoje kancelárie do rozľahlého nového administratívneho hlavného mesta v púšti neďaleko Káhiry. Ako uviedol jeho hovorca, prezident chce, aby vláda od 1. decembra začala šesťmesačné skúšobné obdobie práce z nového komplexu.

Mesto za 45 miliárd dolárov (asi 52 miliárd eur) je najväčším z megaprojektov, do ktorých sa as-Sísí pustil od svojho nástupu do úradu v roku 2014. Leží na ploche zhruba 690 kilometrov štvorcových asi 45 kilometrov východne od Káhiry, pričom je takmer dvojnásobne väčšie. V meste, ktoré zatiaľ nedostalo meno, by podľa plánov prezidenta v budúcnosti malo žiť 6,5 milióna ľudí.

Štátny denník Al-Ahram uviedol, že vláda plánovala presťahovať 52 300 vládnych zamestnancov do nového hlavného mesta už do polovice minulého roka, ale jej plány oddialila pandémia koronavírusu.

Kritici nazvali nové hlavné mesto márnomyseľným projektom a tvrdia, že náklady na jeho výstavbu mohli byť radšej vynaložené na obnovu zničenej ekonomiky a renováciu Káhiry. Vláda však tvrdí, že nové hlavné mesto je potrebné z dôvodu rastúcej populácie Káhiry, ktorá sa do roku 2050 zdvojnásobí na 40 miliónov ľudí.

Prezident as-Sísí tiež uviedol, že nové hlavné mesto a ďalšie projekty vrátane nových ciest a obytných komplexov až po rozšírenie Suezského prieplavu prilákajú investorov a vytvoria množstvo nových pracovných miest.

V novom meste bude sídliť prezident, vláda, parlament a ministerstvá. Architekti doň naplánovali i viac ako 30 kilometrov dlhý park, letisko, budovu opery, športový komplex a dve desiatky mrakodrapov, vrátane najvyššieho na africkom kontinente, ktorý má byť vysoký 345 metrov.