Bieloruský diplomat musel vysvetľovať vniknutie ozbrojencov do Poľska

Tri uniformované osoby so zbraňami prešli z Bieloruska do Poľska v noci z pondelka na utorok.

3. nov 2021 o 14:09 SITA

Poľskí policajti zastavujú autá po prekročení hranice do a z Bieloruska. (Zdroj: TASR/AP)

VARŠAVA. Poľské ministerstvo zahraničia si predvolalo bieloruského charge d'affaires pre „vniknutie uniformovaných jednotlivcov vyzbrojených dlhými zbraňami“ na poľské územie.

Predvolanie sa podľa hovorcu rezortu Lukasza Jasina týka incidentu z noci z pondelka na utorok. Alexandra Česnovského si predvolali na ministerstvo v utorok.

Nabili zbrane a odišli

Hovorca poľskej spravodajskej služby Stanislaw Zaryn informoval, že troch uniformovaných ľudí so zbraňami spozorovali poľskí vojaci. „Po stretnutí s poľskou hliadkou nabili zbrane a potom odišli smerom na Bielorusko,“ vysvetlil.

Námestník ministra zahraničia Piotr Wawrzyk počas stretnutia s Česnovským podľa Jasinu požadoval vysvetlenie a zdôraznil, že „opatrenia prijaté bieloruskými orgánmi v posledných týždňoch majú čoraz zreteľnejšie znaky zámernej eskalácie“.

Varovanie Bieloruska

Wawrzyk „upozornil, že Poľsko považuje takéto kroky za neprijateľné a nebude ich tolerovať“ a tiež zdôraznil, že jeho krajina je odhodlaná „brániť svoje hranice a vonkajšie hranice Európskej únie“.

Bielorusko situáciu zatiaľ nekomentovalo.

Incident sa stal v čase, keď Poľsko čelí značnému migračnému tlaku na svojej hranici s Bieloruskom. Bieloruské úrady nalákali do krajiny na turistické víza tisíce migrantov, ktorých povzbudzujú k prechodu do Poľska, Litvy a v menšej miere do Lotyšska

. Veľké množstvá ľudí z Iraku, Iránu, Sýrie, Afganistanu a tiež z Afriky sa pokúšajú prekročiť hranicu v nádeji, že sa nakoniec dostanú do západoeurópskych krajín.

Poľsko a ďalšie štáty Európskej únie obviňujú vládu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z podpory migrácie ako formy hybridnej vojny zameranej na destabilizáciu eurobloku.