V Glasgowe diskutujú o klíme, na summit však prileteli súkromnými letmi

Politici vytvorili viac emisií ako bežný človek za jeden rok.

3. nov 2021 o 10:49 Anna Krištofčová

GLASGOW. Na klimatickú konferenciu COP26 v Glasgowe priletelo 182 súkromných lietadiel, čo je viac ako dvojnásobok letov oproti minulému týždňu. Niektoré zdroje uvádzajú celkový počet až 400 VIP a súkromných letov.

Informoval o tom portál BBC.

Počet nekomerčných letov na letiská pri mestách Glasgow, Prestwik a Edinburgh sa od 27. októbra zdvojnásobil. Do tohto počtu sa však nezahŕňajú vnútroštátne charterové lety, ale ani let Air Force One, ktorým priletel americký prezident Joe Biden.

Mnoho lietadiel bolo prenajatých od súkromných firiem, preto je komplikovanejšie identifikovať kto na palube bol. Súkromným lietadlom priletel napríklad Jeff Bezos alebo monacký princ Albert II.

Tajomníčka ministerstva zahraničných vecí v Británii Lizz Truss prízvukovala dôležitosť osobného stretnutia.

"Svetoví lídri budú musieť robiť ťažké rozhodnutia o tom, čo sa bude diať v ich krajinách. Budú musieť robiť nejaké rozhodnutia, ktoré pred príchodom na konferenciu nechceli. Preto je naozaj dôležité, aby sme stretli tvárou v tvár," povedala tajomníčka pre BBC.

Súkromné lietadlá lietali pristávali na Glasgowskom letisku v Paisley, kde vysádzali cestujúcich a následne sa presunuli na letisko Prestwick vo vzdialenosti asi 41 km, kde pre nedostatok miesta parkujú.

"Priemerné súkromné lietadlo, a nehovoríme o Air Force One, vypúšťa dve tony CO2 za každú hodinu letu. Nedá sa dostatočne zdôrazniť, aké zlé sú súkromné lietadlá pre životné prostredie, je to najhorší spôsob cestovania na míle," povedal Matt Finch z britskej kampane pre dopravu a životné prostredie pre Daily record.

Dodal, že takouto dlhou cestou jeden politik vytvorí viac emisií ako niekoľko bežných ľudí za jeden rok.

Medzi hosťami konferencie, ktorí cestovali komerčnými letmi sú Leonardo DiCaprio aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.