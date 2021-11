Grécko sprísňuje obmedzenia pre neočkovaných ľudí

Situácia je najhoršia v severnom Grécku, kde verejné nemocnice čelia nedostatku lôžok.

3. nov 2021 o 9:16 SITA

ATÉNY. Grécko v utorok oznámilo prísnejšie reštrikcie pre osoby, ktoré nie sú zaočkované proti ochoreniu COVID-19.

Minister zdravotníctva Thanos Plevris informoval, že od soboty budú mať všetci neočkovaní povinnosť preukazovať sa nedávnym negatívnym testom na koronavírus , a to vo všetkých vnútorných priestoroch vrátane bánk, väčšiny obchodov, vládnych budov a kaderníctiev.

Prísnejšie kontroly zamestnancov

To isté platí aj pre vonkajšie priestory reštaurácií a kaviarní. Výnimku budú mať len v supermarketoch, obchodoch s potravinami, lekárňach a náboženských miestach.

„Opatrenia postihnú ľudí, ktorí sa rozhodnú nezaočkovať,“ povedal minister s tým, že vláda vylúčila opätovné zavedenie všeobecného lockdownu.

Všetci zamestnanci verejného aj súkromného sektora sa tiež budú musieť po novom dvakrát do týždňa preukazovať negatívnymi testami na pracoviskách. V súčasnosti majú povinnosť robiť to len raz do týždňa.

Polícia podľa Plevrisa posilní kontroly porušovania nových obmedzení a majitelia podnikov budú za porušenie čeliť vyšším pokutám, ktoré sa začínajú na sume 5 000 eur.

Vláda tiež spustí novú osvetovú kampaň zameranú na očkovanie, v rámci ktorej budú posielať neočkovaným ľuďom SMS správy.

Nové opatrenia vláda prijala v čase silnejúcej nákazy v krajine. V utorok v Grécku už druhý deň v rade zaznamenali rekordný prírastok nových infekcií - 6 700. Pribudlo tiež 59 úmrtí.

Plne zaočkovaných je 61 percent obyvateľov

Situácia je v súčasnosti najhoršia v severnom Grécku, kde verejné nemocnice čelia nedostatku lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti a posielajú pacientov na liečbu do súkromných zariadení. Celkovo v krajine potvrdili už 750-tisíc prípadov COVID-19 a 16-tisíc úmrtí.

Plne zaočkovaných je v Grécku okolo 61 percent obyvateľov. Úrady sa usilujú zvýšiť zaočkovanosť a zároveň vyzývajú dospelých Grékov, aby sa prihlásili na posilňujúce dávky.

Na tie sa od piatka budú môcť prihlásiť všetci dospelí, ktorým uplynulo šesť mesiacov od podania druhej dávky vakcíny.