Štáty sa zaviazali, že nebudú zmenšovať lesy. Opäť len nezáväzne

Štáty obmedzia vypúšťanie metánu.

2. nov 2021 o 17:04 Matúš Krčmárik

GLASGOW, BRATISLAVA. Prvá podobná dohoda vznikla už v roku 2014 v New Yorku na summite generálneho tajomníka OSN o klíme. Takmer 40 vlád vtedy prisľúbilo, že do roku 2020 sa zníži odlesňovanie o polovicu a do konca ďalšieho desaťročia sa zastaví úplne.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ubehlo sedem rokov a svet sa v tomto ohľade neposunul dopredu. Napríklad v Brazílii, kde leží väčšina najväčšieho tropického pralesa na svete, dosiahol minulý rok výrub stromov dvanásťročné maximum.

V tom istom roku sa straty lesov v kľúčových tropických oblastiach oproti predošlému roku zvýšili o dvanásť percent.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Najdôležitejšia konferencia desaťročia: Otázky a odpovede o COP26 Čítajte

Prírodu musíme ochraňovať

V posledných dňoch stretávajú svetoví lídri na klimatickom summite COP26 v Glasgowe, kde nastal čas na novú dohodu. K ukončeniu odlesňovania do konca roka 2030 sa zaviazalo 110 svetových lídrov. K záväzku sa pridali Spojené štáty, Čína, Brazília aj Slovensko. Na území signatárskych štátov leží asi 85 percent lesov sveta.

„Musíme zastaviť devastačné straty na našich lesoch,“ povedal v utorok hostiteľ summitu, britský premiér Boris Johnson. „Musíme ľudstvu odobrať úlohu dobyvateľa a namiesto toho z neho urobiť ochrancu prírody.“