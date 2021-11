Biden sa ospravedlnil za Trumpovo odstúpenie od parížskej dohody

Prezident sa za odstúpenie od dohody ospravedlnil vôbec po prvý raz.

1. nov 2021 o 18:24 TASR

GLASGOW. Americký prezident Joe Biden sa v pondelok verejne ospravedlnil za to, že jeho predchodca Donald Trump odstúpil od parížskej klimatickej dohody z roku 2015. Uviedol to v rámci kľúčovej konferencie OSN v škótskom Glasgowe, od ktorej sa očakávajú účinné opatrenia proti globálnemu otepľovaniu.

Biden zároveň pripustil, že veľkú časť zodpovednosti za odvrátenie klimatickej krízy nesú Spojené štáty a ďalšie rozvinuté krajiny, píše agentúra AP.

"Nemal by som to robiť, ale ospravedlňujem sa za skutočnosť, že predchádzajúca (americká) administratíva odstúpila od parížskej dohody, čím nás dostala do veľmi nepríjemnej situácie," vyhlásil Biden pred účastníkmi glasgowskej konferencie.

Súčasný demokratický šéf Bieleho domu, ktorý ihneď po nástupe do funkcie opäť pristúpil k parížskej dohode, dlhodobo kritizuje Trumpovu politiku v oblasti ochrany klímy. Za odstúpenie od parížskej dohody sa však v pondelok ospravedlnil vôbec po prvý raz, uvádza AP.

Biden vo svojom vystúpení v Glasgowe pripustil, že bohaté krajiny, ktoré sa výrazne podieľali na odlesňovaní a ďalších formám ničenia životného prostredia, nesú v súčasnosti "obrovské" bremeno zodpovednosti voči chudobným krajinám. Tie podľa neho produkujú oveľa menej emisií, ale napriek tomu sú ťažko postihnuté dôsledkami globálneho otepľovania.

Podľa amerického prezidenta sú však snahy o obmedzenie emisií skleníkových plynov, napriek vysokým finančným nákladom, zároveň aj príležitosťou na vznik pracovných miest v rámci prechodu na obnoviteľné zdroje energie a využívanie elektromobilov namiesto fosílnych palív.