Americká správa o pôvode koronavírusu je podľa Číny nedôveryhodná

USA tvrdia, že obe teórie o pôvode koronavírusu sú hodnoverné.

1. nov 2021 o 7:38 TASR

PEKING. Správa o pôvode koronavírusu, ktorej vypracovanie nariadil americkým spravodajským službám prezident USA Joe Biden, je nedôveryhodná. V nedeľu to vyhlásil hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin, informovala agentúra Reuters.

Podľa správy o pôvode koronavírusu amerických spravodajských služieb zverejnenej koncom minulého týždňa sú obe teórie o pôvode koronavírusu hodnoverné. Stále tak nie je jasné, či sa koronavírus preniesol na človeka prirodzene zo zvieraťa alebo unikol z laboratória v čínskom meste Wu-chan.

Čína únik koronavírusu z laboratória popiera

Na zverejnenie rozšírenej správy amerických spravodajských služieb v nedeľu reagovalo čínske ministerstvo zahraničných vecí, ktoré na svojej webovej stránke uverejnilo v tejto súvislosti vyhlásenie.

"Opakované klamstvo je stále klamstvo... Vyšetrovanie pôvodu nového koronavírusu je komplexným problémom, ktorý by mal a môže byť prešetrený iba pri medzinárodnej spolupráci vedcov," uviedol Wang Wen-pin, podľa ktorého americké spravodajské služby nemajú dobrú reputáciu.

“ Opakované klamstvo je stále klamstvo. „ Wang Wen-pin, hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí

Čína neustále popiera teóriu, že koronavírus unikol z laboratória v meste Wu-chan, v ktorom bol tento vírus v koncom roka 2019 prvýkrát zaznamenaný.

Čínske vyšetrovanie kritizovali

Spoločná štúdia, ktorú tento rok publikovala Čína spolu so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), vylúčila teóriu o úniku vírusu z laboratória a za najviac pravdepodobnú možnosť pôvodu vírusu označila prirodzený prenos na človeka pravdepodobne zo zvieraťa.

Podľa kritikov však počas tohto vyšetrovania nepreverili dostatočne laboratória vo Wu-chane, rovnako ako ani primárne dáta, ktoré sú potrebné na pochopenie toho, ako sa vírus na začiatku prenášal.

WHO minulý mesiac zriadila novú Vedeckú poradnú skupinu pre pôvod nových patogénov (SAGO) a vyzvala Čínu, aby dodala primárne dáta, ktoré pomôžu vyšetrovaniu. Čína to však odmietla a ako dôvod uviedla právo na súkromie pacientov, ktorých sa to týka.