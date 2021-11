Na juhozápade Británie sa zrazili dva vlaky, zranilo sa 17 ľudí

Nikto neutrpel vážne zranenia.

1. nov 2021 o 5:54 TASR

LONDÝN. V blízkosti mesta Salisbury na juhozápade Británie sa v nedeľu zrazili dva vlaky. Pri zrážke utrpelo zranenia 17 ľudí a jeden z rušňovodičov zostal zakliesnený v kabíne vlaku.

Informovala o tom stanica BBC s odvolaním sa na miestne úrady.

Článok pokračuje pod video reklamou

K nehode došlo o 18:46 miestneho času, keď jeden z vlakov po tom, ako vošiel do tunela, narazil do neznámeho objektu a vykoľajil sa. Vykoľajenie vlaku poškodilo signalizáciu na trati, v dôsledku čoho do vykoľajeného vlaku narazil druhý vlak, píše BBC.

Miestne záchranné zložky označili nehodu za "vážnu" a na mieste zasahovalo približne 50 hasičov.

Podľa reportéra stanice BBC žiaden z pasažierov neutrpel vážne zranenia. Do nemocnice bolo prevezených 17 ľudí a zakliesneného rušňovodiča sa podarilo vyslobodiť a bola mu poskytnutá lekárska starostlivosť.

Na trati, na ktorej došlo ku kolízii, pozastavili premávku iných vlakov.

"Záchranné zložky zasahujú pri nehode v tuneli Fisherton v blízkosti stanice Salisbury... Trať bola uzavretá, aby na nej (záchranári) mohli pracovať. Ceníme si trpezlivosť našich zákazníkov, zatiaľ čo robíme všetko čo je v našich silách, aby sme pomohli zareagovať na nehodu," uviedol prevádzkovateľ trate, ktorým je britský podnik Network Rail.

Podľa BBC bol na miesto nehody privolaný aj orgán, ktorý sa zaoberá vyšetrovaním železničných nehôd.