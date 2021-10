Pravidlá pre neočkovaných sprísňujú ďalšie rakúske spolkové krajiny

Viedeň už zaviedla sprísnené pravidlá začiatkom októbra.

30. okt 2021 o 6:12 TASR

VIEDEŇ. Sprísnené protipandemické opatrenia pre neočkovaných oznámili v piatok vzhľadom na prudko stúpajúce počty nakazených koronavírusom ďalšie tri rakúske spolkové krajiny - Tirolsko, Horné Rakúsko a Korutánsko.

Informovala o tom agentúra APA.

Tvrdšie obmedzenia oproti pravidlám na celorakúskej úrovni už platia alebo onedlho nadobudnú účinnosť v šiestich z deviatich tamojších spolkových krajín.

Horné Rakúsko zaviedlo od piatka povinné nosenie respirátorov typu FFP2 vo všetkých obchodoch, ako aj v kultúrnych zariadeniach ako napríklad v múzeách či knižniciach. V kinách či divadlách respirátory nevyhnutné nie sú, ale ľudia sa musia preukázať očkovaním, negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní covidu.

Podobne ako v Štajersku aj v Hornom Rakúsku a Tirolsku vstúpi od 8. novembra do platnosti tzv. pravidlo 2G v baroch, nočných kluboch či na zhromaždeniach (vnútorných i vonkajších) s účasťou viac ako 500 ľudí.

Znamená to, že prístup tam majú iba zaočkovaní a osoby vyliečené z covidu. V Korutánsku rovnaké nariadenie začne platiť už od 4. novembra.

V rakúskej metropole Viedeň zaviedol sprísnené pravidlá už začiatkom októbra tamojší starosta Michael Ludwig, protipandemické opatrenia zintenzívnili tiež v Salzbursku.

Minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein v piatok uviedol, že koncom budúceho týždňa očakáva, že na jednotkách intenzívnej starostlivosti bude 400 pacientov (v piatok ich bolo 280). Od tejto hranice by Rakúsko prešlo do tretej fázy covidového automatu, čo by okrem iného znamenalo, že by sa neuznávala platnosť antigénových testov.