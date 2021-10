Biden na stretnutí s Macronom uznal "nemotornosť" USA pri ponorkovom spore

Macron privítal snahy USA vyriešiť diplomatickú krízu.

29. okt 2021 o 21:35 TASR

RÍM. Spojené štáty v situácii okolo zmluvy o nákupe francúzskych vojenských ponoriek konali "nemotorne", povedal americký prezident Joe Biden v piatok počas svojho stretnutia s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.

Informovala o tom agentúra AFP.

"Nemáme lepšieho spojenca ako Francúzsko," povedal Biden na prvom stretnutí s Macronom, odkedy v septembri vypukol tento diplomatický spor.

"To, čo sa stalo, bolo, aby som použil anglickú frázu, nemotorné, nebolo to urobené s veľkou gráciou," dodal Biden, ktorý pricestoval do Ríma na nadchádzajúci summit krajín G20.

Francúzsko označil za cenného partnera

Ide o doteraz najjasnejší prejav ľútosti zo strany USA od začiatku diplomatického sporu, v rámci ktorého Francúzsko povolalo do Paríža svojich veľvyslancov z Washingtonu a Canberry, komentuje AFP.

"Mal som dojem, že Francúzsko bolo už dávno informované, že dohoda neprejde," vysvetlil Biden, ktorý zároveň Francúzsko označil za "mimoriadne, mimoriadne ceneného partnera... a veľmoc samu o sebe" s "rovnakými hodnotami" ako USA.

Macron privítal snahy USA vyriešiť túto diplomatickú krízu, pričom poukázal na viacero konzultácií medzi Parížom a Washington, ktoré sa uskutočnili v ostatných týždňoch.

"Vyjasnili sme si to, čo bolo treba," povedal Macron. "Na čom však teraz skutočné záleží, je to, čo spolu spravíme v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch," dodal.

Očakávajú podporu od USA

Francúzsko očakáva od USA podporu svojho boja proti džihádistom v africkom sahelskom regióne, ako aj jasnejšiu podporu plánov na posilnenie obranných schopností Európy, analyzuje AFP.

Austrália v septembri podpísala bezpečnostný pakt AUKUS s Britániou a USA, zahŕňajúci vzájomnú výmenu spravodajských informácií.

Austrália vďaka tomuto paktu získa prístup k tajným technológiám, ktoré jej umožnia vyrobiť vlastné ponorky na jadrový pohon.

V dôsledku toho Austrália zrušila zmluvu na nákup naftových ponoriek, ktorú pred piatimi rokmi uzavrela s francúzskou firmou Naval Group.

Paríž sa o zrušení zmluvy v hodnote 31 miliárd eur dozvedel iba niekoľko hodín pred zverejnením paktu, čo viedlo k diplomatickej roztržke s Washingtonom a Londýnom.