Nemecká polícia pri poľských hraniciach našla v kamióne mŕtveho Iračana

Po vodičovi kamiónu pátrajú.

29. okt 2021 o 19:36 SITA

BERLÍN. Nemecká polícia našla v malom nákladnom aute neďaleko poľských hraníc pri údajnom pokuse o pašovanie ľudí mŕtveho Iračana.

Príslušníci polície natrafili na telo po tom, ako pri meste Görlitz na východe Nemecka zbadali, že z vozidla vystupuje asi 30 osôb.

Po 42-ročnom šoférovi nákladného auta pátrajú.

Úrady v Nemecko v ostatných týždňoch zaznamenali nárast ľudí, ktorí do krajiny nelegálne vstupujú z Poľska.

Mnohí zo zadržaných sú Iračania a Sýrčania, ktorí odleteli do Bieloruska, potom prešli do Poľska a následne odcestovali na západ do Nemecka v nádeji, že tam požiadajú o azyl.