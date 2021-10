Pocítite následky. Taiwanská návšteva na Slovensku a v Česku nahnevala Čínu

Slovensko obchoduje s Čínou len minimálne.

29. okt 2021 o 17:46 Lukáš Onderčanin

PEKING, BRATISLAVA. Keď v roku 2016 čínsky prezident Si Ťin-pching prišiel na oficiálnu návštevu Česka, cestou z letiska k Pražskému hradu ho vítali na stĺpoch verejného osvetlenia aj čínske vlajky.

S českým prezidentom Milošom Zemanom si spolu na terase strahovského kláštora pripili malým pivom a podpísali investičné aj vývozné dohody za dvanásť miliárd eur, pričom čínske investície mali priniesť ďalšie miliardy.

Po piatich rokoch sa však český kurz otáča. Sľubované čínske investície sa väčšinou nezhmotnili a aj so zmenou na politickej scéne Česko – a aj Slovensko – prehlbuje rizikovejšie vzťahy s Taiwanom. Oficiálna návšteva z ostrova, ktorý považuje pevninská Čína za súčasť svojho územia, Peking nahnevala a čínski politici sľubujú odvetu.

Kým väčšina európskych krajín je pri vzťahoch s Taiwanom opatrnejšia, samotné Slovensko až tak nemá čo stratiť – podiel čínskych investícií je tu totiž naozaj malý.

Javisko pre separatistov

Taiwanský minister zahraničných vecí Joseph Wu v utorok na konferencii organizovanej think tankom Globsec hovoril o politickej izolácii Taiwanu, no aj o širšej ekonomickej spolupráci so Slovenskom, najmä v oblasti automobiliek. Len pár dní predtým bola na Slovensku aj obchodná delegácia z Taiwanu.