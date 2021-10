Peking sprísňuje kontrolu nad prenosom dát do zahraničia

Ďalší zákon zakazuje spoločnostiam zverejňovať informácie bez súhlasu zákazníka.

29. okt 2021 o 15:29 SITA

PEKING. Spoločnosti v Číne budú potrebovať vládne povolenie na prenos dôležitých dát do zahraničia. Vyplýva to z navrhovaných pravidiel oznámených v piatok, ktoré by umožnili Pekingu sprísniť kontrolu nad informáciami a naopak mohli skomplikovať činnosť medzinárodných korporácií.

Článok pokračuje pod video reklamou

Čínsky úrad pre kybernetický priestor opatrenie odôvodnil s tým, že je potrebné pre ochranu čínskej verejnosti a národnej bezpečnosti.

Spoločnosti, ktoré budú chcieť prenášať dáta do zahraničia, budú musieť nahlásiť koľko a aký druh informácií sa chystajú preniesť a aké majú bezpečnostné opatrenia.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Čína nemôže v Afganistane ťažiť. Začne oficiálne rokovať s Talibanom Čítajte

Regulátori potom podľa úradu do týždňa rozhodnú, či to prijmú alebo vykonajú vlastnú previerku, ktorá bude trvať do 60 dní.

Pravidlá sa budú týkať prenosov s „citlivými osobnými informáciami“ najmenej 10-tisíc ľudí alebo akejkoľvek spoločnosti, ktorá zaobchádza s informáciami viac ako milióna ľudí.

Vláda prezidenta Si Ťin-pchinga považuje informácie o 1,4 miliarde čínskych obyvateľoch v súkromných rukách za bezpečnostné riziko.

Vydala už sériu pravidiel, ktorými sprísnila kontrolu nad tým, ako spoločnosti získavajú informácie aj ako s nimi zaobchádzajú.

Jedno z pravidiel napríklad zakazuje spoločnostiam uchovávať informácie o Číňanoch v zahraničí. To vyvolalo sťažnosti, že globálne spoločnosti sú znevýhodnené, pretože nemôžu kombinovať informácie z Číny s inými krajinami, zatiaľ čo čínski konkurenti môžu zhromažďovať všetky svoje údaje vo svojich centrálach.

V pondelok začne zase platiť ďalší zákon, ktorý stanovuje bezpečnostné štandardy, zakazuje spoločnostiam zverejňovať informácie bez súhlasu zákazníka a nariaďuje im, aby obmedzili množstvo zbieraných informácií.

Na rozdiel od zákonov o ochrane dát na Západe, čínsky zákon nespomína obmedzovanie prístupu vlády alebo vládnej komunistickej strany k osobným údajom.

Záťah čínskej vlády na bezpečnosť dát koncom minulého roka vyvolal obavy medzi investormi, ktorí znížili celkovú trhovú hodnotu gigantu v oblasti elektronického obchodu Alibaba, prevádzkovateľa hier a sociálnych médií Tencent a ďalších technologických gigantov o viac ako 1,3 bilióna dolárov.