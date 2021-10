Spolupredseda nemeckej SPD Walter-Borjans avizoval svoj odchod z funkcie

V parlamentných voľbách dosiahla SPD tesné víťazstvo.

29. okt 2021 o 14:38 TASR

BERLÍN. Spolupredseda Sociálnodemokratickej strany (SPD) Norbert Walter-Borjans avizoval, že ešte tento rok odstúpi zo svojej funkcie. Zdôraznil, že sa mu podarilo splniť hlavný cieľ, keď v septembrových parlamentných voľbách doviedol sociálnych demokratov k volebnému víťazstvu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Informovala o tom v piatok agentúra DPA.

Walter-Borjans, bývalý minister financií Severného Porýnia-Vestfálska, pôsobí ako spolupredseda SPD od decembra 2019, a to spoločne s poslankyňou Bundestagu Saskiou Eskenovou.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Na rokovaniach v Ríme sa okrem Merkelovej zúčastní aj jej možný nástupca Čítajte

Obaja zvíťazili v hlasovaní členskej základne, ktoré sa uskutočnilo v období, keď bola SPD v hlbokej kríze.

Prvýkrát svoj úmysel odstúpiť avizoval v tohtotýždňovom rozhovore pre noviny Rheinische Post. Podľa vlastných slov chce dať svoju funkciu k dispozícii na decembrovom zjazde SPD. Jeho rozhodnutie následne potvrdila aj hovorkyňa strany.

"Pôsobenie vo funkcii predsedu pre mňa od začiatku nebolo spojené s ďalšou (politickou) kariérou, ale skôr s cieľom, aby sa strana opäť vydala správnym smerom," uviedol 69-ročný Walter-Borjans pre Rheinische Post.

"V tejto svojej misii som zašiel už tak ďaleko, že môžem povedať: Vedenie strany nech prevezme niekto mladší".

V septembrových parlamentných voľbách dosiahla SPD tesné víťazstvo so ziskom 25,7 percenta hlasov. Na druhom mieste skončil konzervatívny blok CDU/CSU dosluhujúcej kancelárky Angely Merkelovej, ktorý podporilo 24,1 percenta voličov.

Sociálni demokrati v súčasnosti vedú rozhovory o zostavení vlády so Zelenými a s liberálmi z FDP, ktorí skončili na treťom, respektíve štvrtom mieste.

Koaličná zmluva by mala byť hotová do konca novembra a nový kabinet by mal vzniknúť v týždni od 6. do 12. decembra.

Eskenová reagovala na rozhodnutie svojho kolegu ocenením jeho pôsobenia na čele strany a prísľubom úspešného zavŕšenia koaličných rokovaní.