Nezaočkovaný hasič či policajt zostane bez platu. New York pritvrdzuje

Tí, ktorí chránia mesto, majú byť podľa starostu sami chránení.

29. okt 2021 o 16:46 Nina Sobotovičová

NEW YORK, BRATISLAVA. Tí, ktorí chránia mesto, majú byť sami chránení.

Starosta New Yorku Bill de Blasio takto obhajuje povinné očkovanie pre všetkých pracovníkov vo verejnom sektore vrátane hasičov či policajtov.

Učitelia aj zdravotníci musia byť povinne zaočkovaní už niekoľko týždňov. Hasiči sa však mohli až doteraz povinnému očkovaniu vyhýbať vďaka pravidelnému testovaniu na covid. To už viac však neplatí.

Na to, aby sa hasiči, policajti a pracovníci komunálnych služieb dali zaočkovať aspoň prvou dávkou vakcíny proti koronavírusu, mali čas do piatka. Tí, ktorí sa nebudú vedieť preukázať potvrdením o vakcinácii do 17. hodiny miestneho času, budú musieť prejsť na neplatené voľno.

Mesto trvá na tom, že vo verejnom sektore je zaočkovaný dostatočný počet zamestnancov na to, aby mohli policajti či hasiči normálne fungovať. Odbory newyorského hasičského zboru, naopak, varujú pred katastrofou.

Vo Francúzsku predpovedali katastrofu, nekonala sa

Podobné varovania sa už skôr ozývali aj z Talianska či Francúzska. V oboch krajinách je totiž pre početné skupiny obyvateľov očkovanie už dlhšie povinné.