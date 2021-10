V Juhoafrickej republike budú počas volieb očkovať proti covidu vo volebných miestnostiach

Vakcinácia sa sústredí na oblasti s obzvlášť nízkym počtom zaočkovaných.

29. okt 2021 o 13:14 TASR

JOHANNESBURG. Úrady v Juhoafrickej republike (JAR) počas budúcotýždňových komunálnych volieb ponúknu občanom možnosť zaočkovať sa proti covidu priamo vo volebných miestnostiach. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.

JAR je v rámci Afriky krajinou najviac postihnutou pandémiou nového typu koronavírusu. Celkovo tam zaznamenali už viac než 2,9 milióna nakazených a 89 000 úmrtí.

Úroveň vakcinácie v JAR je však stále nízka: plne zaočkovaných je zatiaľ len vyše 12 miliónov ľudí, čo predstavuje zhruba 30 percent dospelej populácie. Úrady majú ambíciu, aby sa toto číslo do konca novembra zvýšilo na 40 percent.

Vláda chce na tento účel využiť aj pondelkové voľby starostov a poslancov miestnych zastupiteľstiev. V približne tisícke z 23 000 volebných miestností budú mať voliči po odovzdaní svojich hlasov možnosť dať sa zaočkovať proti koronavírusu.

Vakcinácia sa sústredí na oblasti s obzvlášť nízkym počtom zaočkovaných. Volebná komisia sa pokúšala voľby – s ohľadom na šírenie vírusu – odložiť, s čím však nesúhlasil tamojší ústavný súd.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok vyzvala na zvýšenie tempa vakcinácie proti covidu v Afrike. Ak sa to nepodarí, bude do konca roka len päť afrických krajín, ktoré budú mať do konca roka 40-percentnú úroveň zaočkovanosti, píše AFP.