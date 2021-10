Antidepresívum by mohlo pomôcť pri liečbe koronavírusu, ukázala štúdia

Výhodou fluvoxamínu je okrem iného aj jeho nízka cena.

28. okt 2021 o 14:35 SITA

BRAZILIA. Antidepresívum fluvoxamín znížilo nutnosť hospitalizácie medzi vysoko rizikovými dospelými pacientmi s ochorením COVID-19. Vyplýva to zo štúdie, v rámci ktorej odborníci skúmali existujúce lieky využiteľné na liečbu nákazy koronavírusom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Liek, ktorý sa používa pri liečbe depresie a obsedantno-kompulzívnej poruchy, testovali preto, že je známy zmierňovaním zápalu a v menších štúdiách mal sľubné výsledky.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Merck bezplatne poskytne licencie na výrobu lieku proti ochoreniu COVID-19 Čítajte

Dúfajú, že získajú odporúčanie od WHO

Výskumníci testovali fluvoxamín u takmer 1 500 Brazílčanov čerstvo nakazených koronavírusom, ktorým hrozil vážny priebeh ochorenia pre ďalšie zdravotné problémy. Zhruba polovica z nich brala antidepresívum doma po desať dní, zvyšok bral placebo.

Odborníci ich sledovali štyri týždne, aby zistili, kto skončil v nemocnici alebo dlhší čas na pohotovosti, keď boli nemocnice plné. Zo skupiny, ktorá brala fluvoxamín, 11 percent ľudí potrebovalo hospitalizáciu.

V prípade ľudí s placebom to bolo 16 percent. Výsledky, ktoré v stredu vyšli v odbornom časopise Lancet Global Health, boli také silné a jasné, že nezávislí odborníci monitorujúci štúdiu odporučili jej skoré ukončenie.

Vedci svoje výsledky poskytli americkému Národnému zdravotníckemu inštitútu (NIH) a dúfajú, že získajú odporúčanie od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

„Ak to WHO odporučí, uvidíte, že to bude široko prijaté. Dúfame, že to povedie k záchrane mnohých životov,“ vyjadril sa spoluautor štúdie Edward Mills z McMaster University v Hamiltone v kanadskom Ontáriu.

Lacnejší ako Merck

Výhodou fluvoxamínu je okrem iného aj jeho nízka cena. Ako uvádza agentúra AP, jedna liečebná kúra by vyšla štyri doláre.

Pre porovnanie protilátková infúzna liečba stojí zhruba 2 000 dolárov a experimentálne antivirotikum proti COVID-19 od spoločnosti Merck vyjde približne 700 dolárov za kúru. Niektorí odborníci odhadujú, že v boji s koronavírusom napokon nájdu využitie rôzne liečby.

Liečba fluvoxamínom však vyvoláva aj niekoľko otázok, ako napríklad o vhodnom dávkovaní, či z lieku môžu mať prospech aj pacienti s nižším rizikom a či liek možno kombinovať s inými druhmi liečby.

Väčší projekt sa zameral na možné použitie ôsmich liekov v boji proti koronavírusu. Projekt stále testuje liek proti hepatitíde, ale ďalšie vrátane metformínu, hydroxychlorochínu a ivermektínu nepriniesli uspokojivé výsledky.