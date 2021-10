Nemecko eviduje skokový nárast nakazených, pribudlo vyše 28-tisíc prípadov

Počet infikovaných kontinuálne stúpa od polovice októbra.

28. okt 2021 o 13:50 TASR

BERLÍN. Nemecko zaznamenalo vo štvrtok najvyšší skokový denný nárast počtu nakazených koronavírusom za posledné dva týždne - za stredu pribudlo 28 037 infikovaných, čo je o 11 960 viac ako pred týždňom.

Na následky ochorenia COVID19 zomrelo za uplynulých 24 hodín ďalších 126 ľudí. Vyplýva to z údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI) zverejnených vo štvrtok ráno, informovala agentúra Reuters a nemecké médiá.

Stúpol aj počet hospitalizovaných

Hodnota sedemdňovej incidencie nákazy prudko stúpla zo 118 na 130,2 infikovaných na 100-tisíc obyvateľov. Počet infikovaných v Nemecku kontinuálne stúpa od polovice októbra.

Nemecká spoločnosť nemocníc (DKG) v tejto súvislosti upozorňuje na "kritickú situáciu" v zdravotníckych zariadeniach.

Počet pacientov v nemocniciach totiž oproti minulému týždňu stúpol o 40 percent, na jednotkách intenzívnej starostlivosti sa zvýšil o 15 percent, uviedol pre médiá skupiny Redaktionsnetwork Deutschland šéf DKG Gerald Gass. Ak bude tento trend pokračovať, o dva týždne by mohlo byť na JIS už 3000 pacientov.

"Ak by to aj nemocnice zvládli, nezaobišlo by sa to bez obmedzenia bežných operácií," dodal.

Od začiatku pandémie bolo v Nemecku potvrdených vyše 4,5 milióna prípadov nákazy a 95 485 súvisiacich úmrtí.

Lockdowny neplánujú

Odborník na oblasť zdravotníctva zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Karl Lauterbach pre noviny Rheinische Post povedal, že lockdowny ani zatváranie škôl sa neplánujú, avšak rozhodnutie o zrušení preventívnych opatrení ako napríklad nosenia rúšok bude závisieť od situácie na jar budúceho roku.

Trojica politických strán, ktoré v Nemecku rokujú o zostavení novej vlády, sa v stredu zhodla, že núdzový stav súvisiaci s pandémiou nového koronavírusu, platný na celom území krajiny do 25. novembra, sa už predlžovať nebude.

Sociálni demokrati, Zelení a liberáli chcú namiesto toho zmeniť zákon o ochrane pred infekciami, čo by jednotlivým spolkovým krajinám umožnilo zavádzať príslušné protipandemické opatrenia.