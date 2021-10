Na stole sú všetky možnosti. Prokuratúra nevylúčila stíhanie Baldwina

Herec zastrelil kameramanku a zranil režiséra na natáčaní filmu.

27. okt 2021 o 19:31 TASR

LOS ANGELES. Trestné stíhanie amerického herca Aleca Baldwina, ktorý zastrelil kameramanku a zranil režiséra na natáčaní svojho najnovšieho filmu, nie je v tejto chvíli vylúčené. Uviedla to v stredu prokurátorka, ktorú citovala agentúra AFP.

“Očividne (Baldwin) je osobou, ktorá vystrelila zo zbrane," uviedla v stredu prokurátorka Mary Carmacková-Altwiesová. "V tejto chvíli sú na stole všetky možnosti," dodala.

K tragédii došlo vo štvrtok minulý týždeň v americkom štáte Nové Mexiko pri natáčaní westernu s názvom Rust, v ktorom Baldwin stvárňuje hlavnú úlohu.

Halyna Hutchinsová a Joel Souza "boli postrelení, keď zo zbrane vystrelil Alec Baldwin", uviedol šerif okresu Santa Fe. Zbraň slúžila ako rekvizita.

Postrelenú 42-ročnú kameramanku s ukrajinskými koreňmi previezli vrtuľníkom do nemocnice, kde napokon zraneniam podľahla. Režiséra so zraneniami previezla sanitka do inej nemocnice. Neskôr ho z nej prepustili.