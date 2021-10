Štajersko výrazne sprísni opatrenia proti koronavírusu

Respirátory sú nevyhnutné len v obchodoch každodennej potreby.

27. okt 2021 o 14:46 TASR

VIEDEŇ. Po Viedni, Salzbursku a Hornom Rakúsku oznámila v stredu s účinnosťou od 8. novembra výrazné sprísňovanie protipandemických opatrení i spolková krajina Štajersko. Informovala o tom agentúra APA.

Článok pokračuje pod video reklamou

Podobne ako v rakúskej metropole bude aj v Štajersku v baroch, nočných kluboch či na zhromaždeniach (vnútorných i vonkajších) s účasťou viac ako 500 ľudí platiť pravidlo 2G.

Znamená to, že prístup tam majú iba zaočkovaní a osoby vyliečené z covidu. Povinné je tiež nosenie respirátorov typu FFP2 pre zákazníkov v obchodoch a na kultúrnych podujatiach a náboženských zhromaždeniach.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kódy na výrobu európskych covidpasov niekto ukradol, objavili sa QR kódy Hitlera Čítajte

Pre zamestnancov a návštevníkov nemocníc, sanatórií a ošetrovateľských domovov, ktorí nie sú očkovaní alebo neprekonali covid, platí povinnosť preukázať sa PCR testom. To isté sa vzťahuje i na personál ordinácií.

"Hlásim sa k fázovému plánu (opatrení) spolkovej vlády. Je to však reakčný, a nie akčný plán. My chceme teraz sprísňovať, aby sa to ešte viac nezhoršilo, aby nestúpalo počet obsadených lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti," povedal na stredajšej tlačovej konferencii štajerský hajtman Hermann Schützenhöfer.

Už pred týždňom nariadil nosenie respirátorov vo všetkých obchodoch i šéf vlády v Salzbursku Wilfried Haslauer, v pondelok večer o tom s účinnosťou od piatka rozhodol aj hornorakúsky hajtman Thomas Stelzer, pričom vo Viedni zaviedol sprísnené pravidlá už začiatkom októbra tamojší starosta Michael Ludwig, pripomína denník Kurier.

Na spolkovej úrovni platia v súčasnosti odlišné pravidlá - respirátory sú pre všetkých nevyhnutné len v obchodoch každodennej potreby (ako napríklad v potravinách) či v lekárňach.

V ostatných obchodoch sú povinné len pre tých, čo nie sú kompletne zaočkovaní. Aj tieto celorakúske pravidlá sa však menia od 1. novembra: kto nebude mať potvrdenie o očkovaní, negatívnom teste či uzdravení sa z covidu, bude musieť nosiť respirátor vo všetkých obchodoch bez rozdielu.