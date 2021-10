Slovensko je v zaočkovanosti medzi najhoršími, rebríček EÚ vedie Portugalsko

Aspoň jednu dávku vakcíny proti covidu dostala polovica sveta, uvádza NYT.

27. okt 2021 o 12:52 ČTK

BRATISLAVA. Vakcínou proti ochoreniu Covid-19 aspoň čiastočne zaočkovali vo svete viac ako 3,84 miliardy ľudí, čo zodpovedá približne 50 percentám svetovej populácie.

Uvádza to americký denník The New York Times, ktorý zhromažďuje štatistiky o vakcinácii v jednotlivých krajinách. Plne zaočkovaných je podľa neho 38 percent ľudstva.

Podľa projektu Our World in Data, ktorý je spojený s Oxfordskou univerzitou, ešte hranica 50 percent zaočkovaných vo svete nebola prekročená.

Dnes ráno na svojom webe hlásil 37,35 percenta plne očkovaných a 11,38 čiastočne, čo dohromady zodpovedá necelým 49 percentám ľudí s najmenej jednou dávkou vakcíny.

Za súhrnnými štatistikami sa skrývajú dramatické rozdiely medzi rôznymi časťami sveta. Zatiaľ čo v Európe je miera zaočkovanosti skoro 60 percent, v Afrike nedosahuje ani desať.

V Európskej únii podľa Our World in Data podali celkovo 586 miliónov dávok vakcíny 68 percentám obyvateľov, plne zaočkovaných je 65 percent obyvateľov.

Najlepšie je na tom Portugalsko, ktoré hlási takmer 87 percent zaočkovaných obyvateľov, nasleduje malý ostrovný štát Malta, ktorý má necelých 83 percent plne zaočkovaných.

Slovensko podľa dát patrí k najhorším v Európskej únii. Horšie čísla nahlásili iba Rumunsko a Bulharsko.