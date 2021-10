Moderna dodá do 110 miliónov dávok vakcíny africkým štátom

Ak sa celý kontrakt Moderny s Afrikou aktivuje, krajiny môžu splniť cieľ zaočkovania.

26. okt 2021 o 16:42 SITA

NAIROBI. Americká biotechnologická spoločnosť Moderna oznámila, že africkým krajinám dodá do 110 miliónov dávok očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19. Vo vyhlásení firma Moderna uviedla, že je pripravená dodať prvých 15 miliónov dávok do konca tohto roka, 35 miliónov dávok v prvom kvartáli 2022 a do 60 miliónov dávok v druhom štvrťroku budúceho roka.

Moderna sa vyjadrila, že „všetky tieto vakcíny ponúka za svoju najnižšiu cenu“. „Je to pre nás skvelý deň,“ povedal novinárom Strive Masiyiwa, špeciálny splnomocnenec Africkej únie pre problematiku ochorenia COVID-19.

Podľa predstaviteľa americkej vlády USA súhlasili s odložením dodávky približne 33 miliónov dávok vakcíny od Moderny, ktoré mala firma krajine dodať počas decembra až februára. Tieto dávky tak môže kúpiť Africká únia.

Ak sa celý kontrakt Moderny s Afrikou aktivuje, krajiny tohto kontinentu môžu splniť cieľ zaočkovania 450 miliónov ľudí do septembra 2022, povedal splnomocnenec Africkej únie Strive Masiyiwa. Africké krajiny už skôr dosiahli dohodu s americkou farmaceutickou spoločnosťou Johnson & Johnson o dodávkach do 400 miliónov dávok jej očkovacej látky.

Spoločnosť Moderna uviedla, že jej dohoda o dodávke do 110 miliónov dávok vakcíny africkým štátom je samostatnou zmluvou popri dohode s globálnym projektom COVAX o dodaní do 500 miliónov dávok očkovacej látky od záveru tohto roka do konca roku 2022. Cieľom projektu COVAX je dodávať vakcíny krajinám s nízkymi a strednými príjmami.

Afrika zostáva regiónom s najnižšou zaočkovanosťou proti ochoreniu COVID-19 na svete. Len zhruba 5 percent africkej populácie je úplne zaočkovaných.