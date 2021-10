Holandskí experti varovali pred stúpaním hladiny mora

Hladina mora by sa mohla do roku 2100 zvýšiť o 1,2 metra.

25. okt 2021 o 19:59 TASR

AMSTERDAM. Holandskí experti v pondelok vyhlásili, že krajina môže v dôsledku klimatických zmien čeliť ešte väčšiemu zvýšeniu hladiny mora, ako sa pôvodne predpokladalo.

Varovanie vydal Kráľovský holandský meteorologický inštitút (KNMI). Správu priniesla agentúra AP.

KNMI uviedol, že ak sa emisie skleníkových plynov neznížia, hladina mora pozdĺž holandského pobrežia by sa mohla do roku 2100 zvýšiť o 1,2 metra. Ak sa topenie antarktických ľadovcov ešte zrýchli, hladina mora by sa do konca storočia mohla zvýšiť až o 2 metre.

"Doba, keď sme boli schopní kontrolovať vodu, pevninu a pôdu po svojom, je minulosťou. Holandsko sa nezaobíde bez drastickej voľby," povedal Rogier van de Sande, ktorý je riaditeľom úradu vodného hospodárstva.

Holandsko berie dôsledky klimatických zmien vážne, pripomína AP. Vyše tretina územia krajiny totiž leží nižšie, ako je hladina mora.

Nízko položené Holandsko chránia tisícky kilometrov rôznych hrádzí a valov pozdĺž riek aj pobrežia. Bez týchto opatrení by časť krajiny zaliali vody Severného mora, ale aj Rýna, Másy a Šeldy.