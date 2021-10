Poľsko navýšilo počty vojakov na hraniciach s Bieloruskom

Do migračnej krízy na východných hraniciach Poľska sa zapojí až 10-tisíc vojakov.

25. okt 2021 o 14:42 TASR

VARŠAVA. Poľsko navýši na 10 000 počet vojakov na hraniciach s Bieloruskom s cieľom zabrániť prílevu nelegálnych migrantov na svoje územie.

Oznámil to v pondelok poľský minister obrany Mariusz Blaszczak, ktorého citovala agentúra AFP.

Navýšenie o 2 500 vojakov

K takémuto oznámeniu došlo po viacerých nedávnych incidentoch, keď sa veľké skupiny migrantov pokúšali strhnúť žiletkový plot, ktorý na hraniciach vztýčili poľské bezpečnostné sily.

"O 2500 navyšujeme počet vojakov pomáhajúcich pohraničnej stráži. Čoskoro bude na bezpečnosť hraníc dohliadať približne 10 000 vojakov," uviedol Blaszczak na Twitteri.

Núdzový stav

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk už nebude migrantom brániť v ceste do EÚ cez bieloruské územie, čím reagoval na sprísnené západné sankcie.

Odvtedy prichádzajú správy o tisíckach pokusov o nelegálne prekročenie vonkajších hraníc EÚ s Bieloruskom i nemecko-poľskej hranice.

EÚ sa domnieva, že Lukašenkov režim migrantov na tieto hranice zámerne vysiela, aby tak spôsobil chaos a spory v Únii.

V snahe vyriešiť migračnú krízu vyhlásilo Poľsko 2. septembra v oblastiach pri svojich hraniciach s Bieloruskom núdzový stav, ktorého platnosť následne začiatkom októbra predĺžilo o 60 dní.

Plány na výstavbu múru

Do pohraničných oblastí tak nemajú prístup ani novinári, ani humanitárne organizácie, uvádza AFP.

Poľskí vojaci zároveň začali na hraniciach s Bieloruskom koncom augusta stavať 2,5 metra vysoký plot z ostnatého drôtu. Poľská vláda pritom nedávno avizovala, že plot plánuje nahradiť múrom.

Niekoľko migrantov už prišlo pri pokuse prekročiť hranice o život a opakovane tam dochádza k násilným potýčkam.

Dvoch vojakov museli v nedeľu nemocnične ošetriť po tom, ako sa dostali do potýčok so skupinou približne 60 migrantov, ktorí sa pokúšali dostať do Poľska a na vojakov hádzali palice a kamene. Obdobný incident, so skupinou približne 70 migrantov, sa odohral aj v sobotu, pripomína AFP.