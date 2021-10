Britský minister zdravotníctva chce povinné očkovanie zdravotníkov

Povinné očkovanie už v Anglicku platí pre pracovníkov vo sfére sociálnej starostlivosti.

25. okt 2021 o 14:13 TASR

LONDÝN. Britský minister zdravotníctva Sajid Javid upozornil zamestnancov Národnej zdravotníckej služby (NHS) v Anglicku na to, že sa možno budú musieť dať povinne zaočkovať proti novému druhu koronavírusu.

Prítomnosť neočkovaného personálu totiž podľa neho znamená riziko pre bezpečnosť pacientov. Informovali o tom v pondelok agentúry PA Media a DPA.

Javid pre stanicu Sky News uviedol, že sa "prikláňa k tomu", aby sa rozhodlo o povinnom očkovaní pracovníkov NHS v Anglicku – v súčasnosti tam totiž nie je plne zaočkovaných proti covidu približne 100.000 z nich.

Povinné očkovanie už v Anglicku platí pre pracovníkov vo sfére sociálnej starostlivosti, ktorí sa musia dať zaočkovať oboma dávkami do 11. novembra. Podľa slov ministra v nadväznosti na ohlásenie tohto kroku miera zaočkovanosti výrazne stúpla.

"Videli sme, že mnoho ľudí spravilo správnu vec a dalo sa zaočkovať. Dúfam, že to isté sa nám podarí i s NHS – uvidíme," povedal Javid. "Ak sa dosiaľ nedali zaočkovať, máme tu problém týkajúci sa bezpečnosti pacientov, a to je niečo, čo bude vláda brať veľmi vážne," dodal.

Minister však poznamenal, že konečné rozhodnutie zatiaľ neprijal. Nespresnil ani, kedy by mohlo vstúpiť do platnosti. Uviedol ale, že to nebude trvať "mesiace a mesiace".

Ako zdôvodnil, spolieha sa na to, že zamestnanci NHS sa pod hrozbou straty práce takisto dajú zaočkovať. Ako pripomenul, plne zaočkovaných je už zhruba 95 percent pracovníkov NHS, ktorí tak spravili už počas prvých mesiacov tohto roka.