Pápež ocenil spontánnosť detí, chlapec dostal vlastnú pápežskú čiapočku

Chlapec sa posadil vedľa pápeža Františka.

20. okt 2021 o 14:25 TASR

VATIKÁN. Zhruba desaťročný chlapec sa v stredu stal stredobodom pozornosti počas generálnej audiencie s pápežom vo Vatikáne.

Chlapec prišiel na pódium, neskôr sa posadil vedľa pápeža Františka a ako odmenu za svoju vytrvalosť si odniesol solideo – okrúhlu čiapočku vyšších katolíckych hodnostárov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Informovala o tom agentúra AFP.

"(Tento chlapec) mi pripomenul, čo Ježiš povedal o spontánnosti a slobode detí. Toto dieťa malo slobodu prístupu a pohybu, ako keby bolo doma. Ježiš nám hovorí: Nechajte deti prichádzať ku mne, lebo takým patrí Božie kráľovstvo," povedal spontánne František.

Podľa agentúry Reuters chlapec najprv podal najvyššiemu pontifikovi ruku a poskakoval pred ním.

Keď vyšlo najavo, že chce na pódiu ešte chvíľu zostať, vedúci protokolu monsignor Leonardo Sapienza vstal a prenechal mu svoje kreslo po pápežovej pravici.

Podľa agentúry AP bolo zrejmé, že chlapec zatúžil po pápežovej pokrývke hlavy. Jeho vytrvalosť bola napokon odmenená. Z audiencie si odniesol náhradné biele pápežské solideo.

AFP v tejto súvislosti pripomenula, že podobný úsmevný incident sa odohral aj v roku 2018, keď malý argentínsky chlapec ušiel svojej matke počas generálnej audiencie a išiel sa na pódium hrať s pápežom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Autistický chlapec ušiel matke a išiel sa hrať s pápežom (video) Čítajte

Chlapec okrem toho ťahal jedného z členov Švajčiarskej gardy za ruku a hral sa Františkovi za chrbtom. Keď na pódium pribehla chlapcova matka a pokúšala sa syna chytiť, najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi jej povedal, aby dieťa nechala tak.

"Všetci by sme sa mali sami seba spýtať, či sme aj my pred Bohom takí slobodní. Všetci by sme mali byť pred Bohom takí slobodní, ako je dieťa pred svojím otcom," vyhlásil vtedy pápež.