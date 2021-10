Čína zrýchľuje zbrojenie, skúša možnosť útočiť z obežnej dráhy

V hypersonických zbraniach má Peking prevahu.

20. okt 2021 o 17:00 Washington Post

WASHINGTON. Len v auguste Čína otestovala hypersonický (vysokonadzvukový) nosič schopný niesť jadrové hlavice. Letí aspoň päťkrát rýchlejšie, ako je rýchlosť zvuku. Na obežnej dráhe čiastočne obletel zemeguľu a potom sa vrátil do atmosféry.

Čína tiež vybudovala stovky nových odpaľovacích zariadení a pracuje na budovaní novej generácie ponoriek so strategickými balistickými strelami.

Toto budovanie arzenálu prebieha v utajení a v čase zhoršovania vzájomných vzťahov, keď predstavitelia štátov medzi sebou komunikujú len minimálne. Ideálny základ pre destabilizujúce preteky v zbrojení, varujú analytici.

Augustový test potvrdili štyri osoby oboznámené s informáciami, no hovorili len pod podmienkou anonymity. Čínska ukážka hypersonických schopností na orbite, o ktorej ako prvý informoval denník Financial Times, nebola až taká šokujúca z hľadiska technológie – na ktorej armáda pracovala už roky –, ale už len preto, že Peking sa to vôbec rozhodol otestovať, hovoria analytici.

Tieto technológie umožňujú štátom použiť zbrane s jadrovou hlavicou a pritom je na rozdiel od medzikontinentálnych balistických striel ťažké sledovať ich let.

"Je to prekvapujúco provokatívne," hovorí Mark Lewis, bývalý zástupca amerického ministra obrany pre výskum a vývoj, ktorý vo funkcii skončil v januári.

Politické rozhodnutie

Otázkou podľa analytikov je, čo sa Čína snaží týmito testami a budovaním jadrového arzenálu dosiahnuť?

"Urobiť testy práve teraz bolo politickým rozhodnutím," myslí si Rebeccah Heinrichsová z Hudsonského inštitútu, ktorá takisto pôsobí v poradnej rade amerického strategického velenia. "Čínska vláda takto napína svaly."