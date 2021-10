Starosta Berlína je proti ukončeniu stavu epidémie

Je nutné najmenej jedno prechodné obdobie.

20. okt 2021 o 10:35 TASR

BERLÍN. Odchádzajúci starosta nemeckej metropoly Berlín Michael Müller sa v stredu vyslovil proti ukončeniu celoštátneho výnimočného stavu epidémie v súvislosti koronavírusom. Ukončenie stavu ku koncu novembra navrhol spolkový minister zdravotníctva Jens Spahn. Informuje o tom agentúra DPA.

"Potrebujeme najmenej jedno prechodné obdobie," upozornil Müller v stredajšom rannom vysielaní rozhlasovej stanice RBB-Inforadio.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Doposiaľ vždy bolo pre nás dôležitým právnym základom – aj pri konfrontáciách – rozhodnutie Bundestagu (o epidemiologických opatreniach z vlaňajšej jari)," uviedol starosta Berlína.

Spahnov návrh na ukončenie výnimočného stavu súvisiaceho s koronavírusovou pandémiou v Nemecku sa stretol súčasne so súhlasom i s kritikou, analyzuje DPA. Zástupcovia lekárov a nemocníc ho privítali a liberálna Slobodná demokratická strana (FDP) zopakovala svoj dlhodobý postoj nepredlžovať tzv. stav epidémie na celoštátnej úrovni.

Expert Sociálnodemoratickej strany Nemecka (SPD) odchádzajúcej kancelárky Angely Merkelovej v oblasti zdravotníctva Karl Lauterbach a Nemecká nadácia na ochranu pacientov, naopak, pred takýmto krokom vzhľadom na nadchádzajúce zimné obdobie varovali.

Berlínsky starosta Michael Müller z tábora sociálnych demokratov v stredu uviedol, že si vie predstaviť širší časový rámec na ukončenie núdzového stavu, kým sa epidemická situácia skutočne neuvoľní, alebo nové uznesenie Spolkového snemu s pokračujúcimi menej prísnymi obmedzeniami.

Stav epidémie je základom pre nariadenia a centrálne opatrenia v súvislosti s koronavírusovou pandémiou v Nemecku, pripomína DPA.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Do kanadského parlamentu sa dostanú len zaočkovaní proti covidu Čítajte

Spolkový snem (Bundestag) ho vyhlásil ešte v marci 2020 a následne bol parlamentom viackrát predlžovaný.

Minister zdravotníctva Spahn sa v pondelok počas rokovaní so šéfmi rezortu zdravotníctva spolkových krajín vyslovil za to, aby k opätovnému predĺženiu tohto stavu už nedošlo. Platnosť súčasného stavu by sa tak skončila 25. novembra.