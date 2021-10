Roztápanie afrických ľadovcov sa zrýchlilo. Zmiznú do 20 rokov

Africký kontinent, ktorý najmenej spôsobuje globálne otepľovanie, ním bude najviac trpieť.

19. okt 2021 o 14:59 SITA

NAIROBI. Vzácne africké ľadovce sa v priebehu najbližších dvoch desaťročí pravdepodobne roztopia.

Upozornila na to správa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) a ďalších inštitúcií publikovaná v utorok.

Afrika dopláca na konanie iných kontinentov

Tieto prognózy prichádzajú iba niekoľko dní pred začiatkom klimatickej konferencie Organizácie Spojených národov (OSN), ktorá sa v škótskom Glasgowe začne 31. októbra.

Správa upozorňuje na to, že africký kontinent, ktorý najmenej spôsobuje globálne otepľovanie, ním bude najviac trpieť.

Napriek tomu, že 54 afrických štátov dohromady produkuje menej ako 4 percentá globálneho množstva emisií skleníkových plynov, kontinent sa otepľuje omnoho rýchlejšie ako zvyšok sveta, čo približne 1,3-miliardovú africkú populáciu stavia do kategórie „extrémne zraniteľných“ ľudí.

Najrýchlejšie topenie ľadovcov

Správa hodnotí čoraz viac zmenšujúce sa ľadovce v horskom masíve Kilimandžáro v Keni a pohorí Rwenzori na hraniciach Ugandy a Konžskej demokratickej republiky.

Ľadovce v týchto lokalitách sa zmenšujú rýchlejšie ako v iných častiach sveta. „Ak to bude pokračovať, do štyridsiatych rokov tohto storočia to povedie k úplnej deglaciácii,“ tvrdí správa.

Afrike však v dôsledku zmeny klímy hrozia i ďalšie problémy - masívne vysídľovanie, hlad, suchá, povodne či extrémne horúčavy.

V subsaharskej Afrike by zmena klímy mohla do roku 2050 znížiť hrubý domáci produkt až o 3 percentá.

OSN už varovala, že na Madagaskare už zmena klímy vytvorila podmienky podobné hladomoru a oblasti Južného Sudánu zaznamenávajú najhoršie povodne za ostatných 60 rokov.